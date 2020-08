Google Chrome améliore la gestion des onglets et ajoute d’autres fonctionnalités pour faciliter le télétravail

Google va commencer à déployer aujourd’hui une mise à jour de son navigateur web Chrome, dans le but d’accroître la productivité des utilisateurs et de rendre la navigation plus rapide.

Maintenant que le télétravail se généralise, Google entend bien aider ses utilisateurs à travailler plus rapidement à l’aide de nouveaux outils.

Crédit : Google

En moyenne, la nouvelle mise à jour, Chrome 85, chargera les pages 10 % plus vite sur Mac et Windows. Ceci est rendu possible par le Profile Guided Optimization (PGO), une technique d’optimisation du compilateur où les parties du code les plus critiques en termes de performances peuvent s’exécuter plus rapidement.

Mais ce n’est pas tout. Le regroupement des onglets, que Google a annoncé en mai dernier, vous permettra désormais de réduire les groupes et de les développer « afin de voir plus facilement ceux auxquels vous devez accéder« . Cette fonctionnalité a été la plus demandée par les utilisateurs des groupes d’onglets. Sur Chrome 86, la mise à jour suivante, les utilisateurs pourront gagner jusqu’à 2 heures d’autonomie sur leur PC portable grâce à une meilleure gestion des onglets. D’autres fonctionnalités sont également prévues pour augmenter l’autonomie lorsque Google Chrome est utilisé.

La dernière version de Chrome apporte également des améliorations à la fonctionnalité PDF du navigateur. Vous pouvez désormais remplir des formulaires PDF et les enregistrer directement à partir de Chrome.

D’autres fonctionnalités sont également prévues

Si vous utilisez Chrome en mode tablette, il existe désormais une nouvelle interface tactile avec des onglets plus grands, plus pratiques à organiser et à cacher. Le nouveau design arrivera d’abord sur Chromebook. Néanmoins, Google n’a pas fourni de calendrier précis pour le déploiement de cette fonctionnalité.

Google a également déclaré que l’aperçu des onglets sera bientôt disponible en version bêta. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de survoler un onglet et de voir rapidement un aperçu du site en miniature. Cette fonctionnalité sera utile dans les situations où vous avez beaucoup d’onglets ouverts.

Les utilisateurs d’Android pourront également partager des liens grâce aux codes QR et auront la possibilité de passer aux onglets ouverts en les recherchant dans la barre d’adresse. Toutes ces nouveautés devraient être disponibles dans les prochaines semaines pour tous.

Source : Google