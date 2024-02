Google Chrome termine toutes vos phrases avec l’intelligence artificielle

© Envato

“Help me write” est un outil basé sur l’IA de Gemini qui termine vos phrases sur Chrome

L’IA rédige selon vos consignes et se base sur la page web où vous vous trouvez

Il est possible de modifier plusieurs options comme la longueur

La fonctionnalité est à l’essai avec Chrome M122

Bard est mort, vive Gemini ! Google rattrape son retard sur Microsoft et OpenAI avec son intelligence artificielle et l’intègre au navigateur Chrome. Une fonctionnalité expérimentale appelée “Help me write” arrive pour l’application suite à la sortie de la version stable M122. Elle permet de terminer toutes vos phrases via l’IA en se basant sur la page web où vous vous trouvez.

À lire > Google repousse les limites de l’IA avec la mise à jour 1.5 de Gemini

“Help me write” donne un coup de main pour rédiger vos textes

© Google

Réservée aux utilisateurs des États-Unis pour le moment, la fonctionnalité “Help me write” porte bien son nom. Elle fournit des suggestions de rédaction de texte pour les contenus courts en affinant ses résultats selon le contenu d’une page web. Par exemple, en mettant en avant les principales caractéristiques d’un produit sur lequel vous voulez écrire. Il est aussi possible de générer une évaluation, un message de réponse à votre interlocuteur, etc. “Help me write” se présente comme un outil qui améliore la productivité via Gemini, il suffit d’indiquer quelques mots et l’IA s’occupe de tout.

© Google

C’est lors d’un événement en mai dernier que la firme de Mountain View a dévoilé cette fonctionnalité. Elle apparaît sous forme d’une fenêtre flottante près des champs de texte. Plusieurs options permettent d’ajuster la longueur et le ton. En lançant cet outil, Google précise de nouveau qu’il ne faut surtout pas partager d’informations personnelles comme le nom, le numéro de téléphone, l’adresse, le numéro de sécurité sociale ou les données bancaires.

Certes, il s’agit d’une évidence mais mieux vaut le rappeler. Si malgré tout, de telles informations sont saisies, l’entreprise déclare que “Chrome ne les utilisera pas à des fins d’apprentissage du modèle”.

L’IA n’a pas encore sa place auprès du grand public

Reste à savoir comment “Help me write” sera adopté par les utilisateurs. Il existe des fonctionnalités bien plus utiles pour Chrome, notamment au niveau de la sécurité en masquant votre adresse IP et en vous protégeant bien mieux contre les cyberattaques. L’intelligence artificielle a beau être très populaire ces derniers mois, le grand public ne l’utilise pas encore pleinement. Reste que cette avancée va permettre aux utilisateurs intéressés de booster leur productivité. Ce qui est déjà une bonne nouvelle.