Google Chrome : la barre d’adresse évolue, vos résultats plus pertinents que jamais ?

Vos résultats de recherche devraient être plus précis que jamais sur Google Chrome. La barre d’adresse du navigateur web vient d’être mise à jour pour vous permettre de trouver le bon URL rapidement.

© Unsplash

Vous appréciez certainement de trouver un résultat pertinent rapidement lorsque vous effectuez une recherche sur Google Chrome. Même si le moteur du navigateur web permet d’accéder à une infinité de contenus, encore faut-il savoir que taper pour obtenir ce que l’on souhaite.

Google le sait pertinemment et vient justement de déployer une mise à jour de la barre d’adresse de Chrome, nommée Omnibox. À partir d’aujourd’hui, le géant de la tech promet que les résultats de recherche seront plus pertinents que jamais.

Google met à jour la barre d’adresse de Chrome, vos résultats seront plus pertinents

Google annonce que la mise à jour de l’Omnibox de Chrome lancée ce 29 avril intègre des modèles d’apprentissage automatique censés rendre les suggestions de pages web plus précises et pertinentes sur Mac, Windows et ChromeOS. Il vous est probablement arrivé de taper une recherche sur Chrome, de cliquer sur un résultat, puis de revenir rapidement en arrière, car l’URL sur laquelle vous vous êtes rendue n’était pas pertinente.

Le machine learning permet maintenant au moteur de recherche du navigateur web de diminuer le score de pertinence du site en question dans ce type de configuration. Une façon de faire un « tri », en quelque sorte.

« Avec les nouveaux modèles de machine learning, nous pensons que cela ouvrira de nombreuses possibilités d’améliorer l’expérience de l’utilisateur en incorporant potentiellement de nouveaux signaux, comme la différenciation selon l’heure de la journée pour améliorer la pertinence », précise Google.

L’entreprise réfléchit également à développer des versions spécifiques de son modèle d’apprentissage automatique pour « les utilisateurs mobiles, les entreprises, les universités, ou peut-être différentes localités ».

Vous ne pouvez profiter de la MAJ de Google Chrome (M124) que sur ordinateur de bureau pour le moment. N’hésitez pas à aller découvrir dès à présent cette nouvelle version de Google Chrome, dont il existe désormais une version payante, pour constater de vous-même si la recherche est véritablement facilitée.