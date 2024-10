Google continue de teaser l’arrivée de ses offres IA, voilà des nouvelles du Projet Astra

DeepMind – Google

Nous vous parlions de Gemini 2.0 et du projet Orion plus tôt dans la semaine, mais c’est le projet Astra le très gros projet d’IA de Google, développé par le laboratoire DeepMind de Google et présenté lors de l’évènement I/O 2024 en mai derrière, qui fait aujourd’hui parler de lui.

Comme souvent avec les géants du web, le moment des résultats trimestriels et aussi l’occasion de faire le point sur vos projets en cours (comme l’avait fait Elon Musk pour annoncer que la conduite automatique ne serait pas disponible pour les Model 3).

Aujourd’hui, c’est Sundar Pichai, le CEO de Google qui a profité de l’annonce des résultats Q3 2024 pour parler du projet Astra. L’annonce a été relayée par 9to5google.

Le Projet Astra c’est quoi ?

L’idée derrière le Projet Astra est de proposer une Intelligence artificielle d’un autre niveau que le simple chatbot (comme Gemini, ChatGPT ou Claude). Si ceux-ci ont le vent en poupe en ce moment avec la sortie de Claude 3.5 et le Jarvis de Google, il s’agit ici d’aller encore plus loin.

Avec Astra, Google souhaite que l’IA soit capable de comprendre le monde qui vous entoure (en lui montrant soit via la caméra du smartphone, soit via les lunettes connectées). Grâce à l’analyse de la vidéo, l’IA (Gemini, bien sûr) sera capable de répondre à des questions sur ce qui vous entoure. Pour cela, le système utiliserait la voix comme le mode Gemini Live.

Le but est que le temps de traitement des images soit tellement infime que le système de question réponse avec l’IA soit conversationnel. De plus, l’IA aura un système de mémoire qui lui permettra de regrouper diverses informations à travers le temps.

Ce système a été présenté lors de l’évènement I/O 2024 comme permettant de ”construire des expériences où l’IA peut voir et raisonner sur le monde qui nous entoure”.

Lors de sa présentation Q3 2024, Sundar Pichai a indiqué que “Le projet Astra est un aperçu de cet avenir. Nous nous efforçons de proposer des expériences de ce type dès 2025.”

Notons que Gemini Live est aujourd’hui disponible pour tous les utilisateurs de Gemini, payant ou non, mais limité à des généralités et n’a accès à aucune de vos données Google, mais même vos emails Gmail ou vos événements Google Agenda, ce qui le rendrait encore plus pratique.

Astra, Jarvis Gemini 2.0… quelle est la suite ?

Google travaille activement sur tous les fronts de l’IA, bien que tout le monde soit propulsé par Gemini, plusieurs projets sont en cours en parallèle. Sundar Pichai a également laissé entendre que les équipes de Google “travaillent activement à l’amélioration des performances et à l’ajout de nouvelles fonctionnalités à notre gamme de modèles”.

Avec les rumeurs de sortie de Gemini 2.0 pour décembre et de Jarvis pas loin derrière, il semble que les équipes de Google travaillent d’arrache-pied pour rendre le système d’IA multi-service et inter-produit. Ainsi, l’IA continuera d’intégrer les services Google (Gmail, Android, Maps, Chrome, Play Store, et YouTube) en 2025.

Notez d’ailleurs que la dernière gamme de smartphones de Google, les Pixel 9, embarquent l’IA.