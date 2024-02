Google Docs : annoter vos documents devient très simple grâce à cette option inédite

© Pixabay, Google

Que l’on soit en milieu scolaire ou dans le monde professionnel, difficile de composer sans l’application de traitement de texte en ligne Google Docs. La possibilité de travailler de façon collaborative sur un document contribue grandement à son succès.

Google Docs, capable de prédire ce que vous allez écrire, permet aussi d’ajouter des commentaires sur un fichier pour que les autres utilisateurs possédant les droits d’accès puissent les consulter instantanément. Cette fonctionnalité va bientôt évoluer, puisque vous pouvez maintenant rédiger des notes manuscrites sur un document.

Vous pouvez ajouter des notes manuscrites sur Google Docs

Le Mobile World Congress bat son plein à Barcelone. Du 26 au 29 janvier, les plus grands acteurs de la tech présentent leurs innovations au monde entier. Lors du salon, Google est évidemment présent. Le géant de l’industrie a dévoilé qu’une nouvelle mise à jour de Google Docs permet dès à présent aux utilisateurs d’ajouter des annotations manuscrites à un document.

Vous pouvez le faire depuis votre smartphone ou votre tablette Android, à l’aide de votre doigt ou d’un stylet. « Grâce à une sélection d’outils d’annotation, tels que différentes couleurs de stylo et de surligneurs, la révision de documents et l’apport de commentaires sont rapides, flexibles et faciles », assure Google sur son blog.

Pour l’heure, on ne sait pas si cette nouvelle fonctionnalité pourrait arriver sur PC. Bien sûr, son utilisation serait beaucoup alors moins utile, mais elle se révèlerait tout de même pratique pour de brèves annotations.

Comme le montre le petit GIF partagé par l’entreprise, vous pouvez sélectionner une partie du texte, choisir entre différentes couleurs de crayons et de stylos puis régler la taille avant d’écrire. De nombreuses personnes devraient utiliser cette nouvelle fonctionnalité en lieu et place des traditionnels commentaires plébiscités par les utilisateurs de Google Docs.

Même si seules les personnes à qui vous accepter de partager un document peuvent y accéder, le logiciel de traitement de texte n’est pas à l’abri des pirates. Des hackers utilisent Google Docs pour envoyer des liens malveillants aux utilisateurs.

