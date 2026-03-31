Google Drive : vos fichiers sont désormais mieux protégés face aux ransomwares

Google Drive déploie deux nouvelles fonctionnalités de sécurité sur son application desktop. Le service analyse désormais les fichiers en temps réel pour détecter toute attaque par ransomware et suspend automatiquement la synchronisation en cas de menace. Les utilisateurs peuvent aussi restaurer facilement leurs fichiers à un état antérieur à l’infection.

© Envato

Nombre d’utilisateurs stockent des fichiers sensibles sur Google Drive. Une cible de choix pour certains cybercriminels qui vont tenter de les chiffrer pour les rendre illisibles ; puis exiger une rançon pour les restituer. Face à la menace des ransomwares, Google vient de lancer deux fonctionnalités de sécurité pour l’application desktop de Drive.

“Par rapport à la version bêta, nous sommes désormais capables de détecter encore plus de types de chiffrement de type ransomware, et ce, plus rapidement. Notre modèle d’IA le plus récent détecte 14 fois plus d’infections, offrant ainsi une protection encore plus complète”, se félicite le géant du stockage en ligne sur son blog.

Google Drive desktop vous protège plus efficacement contre les ransomwares

Vos fichiers synchronisés seront donc surveillés en temps réel. Dès qu’une activité suspecte sera détectée (tentative de chiffrement ou de corruption de fichiers en masse), la synchronisation vers le cloud sera automatiquement interrompue afin d’empêcher la propagation des données infectées. L’usager sera averti directement sur son ordinateur et recevra une notification par email. Les administrateurs recevront une alerte dans le centre de sécurité de la console d’administration mais aussi sur leur boite mail.

La mise à jour du service cloud inclut également un outil de restauration de fichiers en masse. Certes, Google Drive proposait déjà un historique des versions permettant de revenir à un état antérieur fichier par fichier. Une opération qui s’avérait toutefois très fastidieuse en cas d’attaque de grande ampleur. Désormais, les utilisateurs peuvent sélectionner et restaurer simultanément l’ensemble des fichiers corrompus, tels qu’ils existaient avant l’infection.

Il faut télécharger la version 114 de Google Drive Desktop pour bénéficier de ces options. Si la fonctionnalité de restauration des fichiers est accessible à tous – y compris aux comptes gratuits -, la détection active des ransomwares est réservée aux abonnements payants (Business Standard et Plus, Enterprise Starter, Standard et Plus, Education Standard et Plus, ainsi que Frontline Standard et Plus).

Pour rappel, Google Drive s’est aussi agrémenté dernièrement de fonctionnalités dopées à l’IA comme Folder Highlight.