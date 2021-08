Google Hangouts : les utilisateurs s’énervent contre la transition forcée vers Chat

Google Chats est sous le feu des critiques négatives depuis quelque temps. La raison ? Google a entamé la transition forcée de Hangouts vers Chat. Nous savions déjà que le service de messagerie Chat et celui de visioconférence Meet remplaceraient définitivement Hangouts. Google a annoncé cette migration depuis 2019. Néanmoins, elle n’est que récemment entrée en vigueur.

Google Hangouts – Crédit : Google

Hangouts est toujours accessible, mais les utilisateurs reçoivent un message en haut de l’application qui les invite à migrer vers Google Chat. Le message explique que : « Hangouts est remplacé par Google Chat. Vos conversations de l’année dernière sont déjà dans Chat, et les anciennes conversations seront disponibles plus tard ». Les utilisateurs ont le choix entre « Passer à Chat dans Gmail » ou « En savoir plus ».

Google Chat n’est pas au même niveau que Hangouts en termes de fonctionnalités et de simplicité d’utilisation

Google Chat est effectivement disponible directement dans l’application Gmail sans avoir besoin de télécharger une application supplémentaire. Il suffit d’y accéder en cliquant sur l’onglet Chat en bas de l’interface. Une application dédiée est aussi disponible au téléchargement sur l’App Store et le Play Store.

Néanmoins, les fonctionnalités de Google Chat n’égalent pas encore celles auxquelles les utilisateurs ont accès sur Hangouts. Par conséquent, les utilisateurs sont déjà nombreux à s’énerver de cette transition forcée vers un nouveau service de messagerie qui n’est pas aussi complet que le précédent. Sur le Play Store, l’application Google Chat reçoit d’innombrables évaluations négatives. « Honteux de savoir que Google Chat va remplacer Hangouts qui était jusqu’à maintenant simple et intuitif et qui me permettait de créer un groupe famille simple à utiliser. Avec Chat, on se retrouve avec une interface vide et austère », peut-on par exemple lire dans une évaluation.

Enfin, Google Hangouts sera définitivement fermé pour les entreprises plus tard cette année. Néanmoins, Google n’a pas encore précisé la date de fin de Hangouts pour les comptes gratuits. Le géant de Mountain View va devoir améliorer Chat avant la fermeture de Hangouts pour apaiser les utilisateurs. D’ailleurs, Google fait aussi face à un autre problème puisque 80 de ses employés exploitaient les données personnelles des utilisateurs.

Source : Android Central