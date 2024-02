Google Maps : navigation simplifiée, design épuré, l’application fait peau neuve

Vous utilisez Google Maps pour vous déplacer ? Vous allez être surpris. Google Maps change de look avec des changements significatifs sur plusieurs interfaces, notamment celle de la recherche d’itinéraires. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau design.

Google Maps change de design © Envato

Depuis plusieurs années, l’interface de Google Maps restait inchangée. À part quelques changements de design façon Plans en fin d’année, aujourd’hui, c’est un vent de fraîcheur qui souffle sur l’application avec des refontes majeures, notamment sur la recherche d’itinéraires.

Plus clair, plus rapide, plus pratique : Google Maps se met à jour

Appuyez sur un lieu et découvrez une nouvelle fiche présentant les boutons de fermeture et de partage en haut à droite. Plus besoin de perdre de vue la carte : un léger contour transparent permet de garder le contexte environnant.

Autre nouveauté : la recherche d’itinéraire abandonne le plein écran, affichant désormais une bande de la carte en haut. Cette approche “fiche” garantit une meilleure lisibilité. Vous pouvez voir les nouveautés en image ci-dessous :

Aperçu du nouveau Google Maps © 9to5Google

Le changement le plus marquant concerne la recherche d’itinéraire. La saisie des adresses se limite désormais à une zone dédiée en haut de l’écran, laissant plus de place à l’essentiel.

Le carrousel des différents modes de transport (voiture, transports publics, etc.) migre en bas de l’écran, facilitant son accès sur mobile. Un simple glissement vers le haut révèle la carte complète, permettant de comparer les options de navigation.

Nouveau Google Maps © 9to5Google

Ces refontes rendent l’application plus agréable à utiliser et moins chargée visuellement. La mise à jour est actuellement déployée progressivement sur Android (version 11.113.x) et devrait prochainement arriver sur iOS. Notez que c’est cette version qui apporte les bâtiments en 3D sur Android Auto.

Google Maps modernise son interface avec des refontes majeures sur la recherche d’itinéraire.

Fini le plein écran : les fiches transparentes et la saisie dédiée aux adresses améliorent la clarté et le confort d’utilisation.

Le carrousel des modes de transport en bas de l’écran facilite la navigation, notamment sur mobile.