Google Maps : ce nouveau bouton va vous faire gagner du temps

Google Maps devrait bientôt s’agrémenter d’un nouveau bouton permettant de faciliter le partage de votre position. L’application teste également une refonte visuelle de son menu de navigation.

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Google Maps évolue régulièrement pour offrir un meilleur confort d’usage. Alors que Gemini est désormais au cœur de l’expérience et qu’une navigation plus immersive sera prochainement disponible, le service prévoit déjà de nouveaux ajustements. Comme souvent, c’est le leaker AssembleDebug qui a farfouillé dans les entrailles de l’application pour détecter les modifications en cours de développement.

En l’occurrence, Google Maps teste actuellement un nouveau bouton permettant de partager plus rapidement votre localisation. Jusqu’alors, les utilisateurs avaient l’habitude de donner leur position directement depuis WhatsApp ou Google Messages. Nombre d’entre eux ignorent qu’il existe un moyen de le faire directement depuis l’application de cartographie. Il faut dire que l’option n’est pas vraiment mise en avant.

This Google Maps update could change how you share your location https://t.co/oR1NGMyWcu — Android Authority (@AndroidAuth) March 19, 2026

Google Maps va simplifier le partage de la position

Pour partager votre position via Google Maps, vous devez appuyer sur le point bleu puis cliquer sur les boutons “Partager cette position” ou “Partager ma position en temps réel”. Vous pourrez alors l’envoyer via l’application de votre choix. Si l’outil est pratique, notamment pour les messageries qui ne disposent pas d’une intégration native avec Maps, il reste encore peu accessible. Un défaut que Google s’apprête à corriger.

Un bouton sera ainsi directement intégré à la carte. Il disparaîtra dès que vous commencerez à la parcourir ou que vous lancerez la navigation. Par ailleurs, Google planche sur d’autres optimisations de son interface.

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C’est au niveau du panneau inférieur, qui se déploie avec un glissement vers le haut, que des changements se préparent. Celui-ci affiche une liste dense de fonctionnalités. Pour les rendre plus lisibles, l’entreprise américaine pourrait mettre en place des tuiles plus claires et plus simples à actionner, notamment en situation de conduite. Les onglets “Trafic sur la carte” et “Images satellite” seraient également déplacés dans la section Paramètres.

Ces fonctions sont en phase de test si bien qu’elles ne sont pas encore disponibles pour l’ensemble des utilisateurs. Il est également possible qu’elles restent au stade expérimental.

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