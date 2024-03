Google Maps teste l’affichage de l’entrée des bâtiments, fini la galère

Google Maps a toujours été un outil précieux pour se repérer et naviguer en ville. Mais il y a toujours eu un point noir : trouver l’entrée d’un bâtiment. Combien de fois avez-vous tourné en rond à la recherche de la bonne porte, perdant du temps précieux et de la patience ?

Google Maps : bientôt la fin des galères pour trouver l’entrée des bâtiments

Heureusement, Google semble avoir entendu nos prières et teste actuellement une fonctionnalité qui pourrait révolutionner la façon dont nous utilisons Maps. L’application pourrait bientôt afficher les entrées des bâtiments, vous indiquant clairement où vous devez vous diriger pour entrer.

Alors, comment ça fonctionne ? C’est assez simple. Lorsque vous zoomez sur un bâtiment dans Maps, une petite icône verte apparaîtra si la fonctionnalité est activée pour cet établissement. Il vous suffit de suivre l’icône pour trouver l’entrée principale.

À lire : Google Maps n’apparaîtra plus dans vos résultats de recherche pour cette raison

Cette fonctionnalité est encore en phase de test et n’est disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs et d’emplacements. Les tests ont été menés dans des villes comme New York, Las Vegas, San Francisco et Berlin, mais il est probable que Google étendra la fonctionnalité à d’autres régions dans les mois à venir, en plus de l’option itinéraire en un clin d’œil.

Une fonctionnalité encore imprécise, mais avec un fort potentiel

D’après les premiers tests, il y a encore quelques imperfections à corriger. L’emplacement des icônes n’est pas toujours précis, surtout pour les grands bâtiments. De plus, la fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les types d’établissements.

Malgré ces quelques défauts, le potentiel de cette nouvelle fonctionnalité est énorme. Imaginez pouvoir trouver l’entrée d’un restaurant, d’un hôtel ou d’un bureau en quelques secondes, sans avoir à se perdre ou à demander son chemin. Cela pourrait être particulièrement utile dans les grandes villes avec des complexes immobiliers vastes et labyrinthiques.

En attendant, voici quelques astuces pour trouver l’entrée d’un bâtiment sur Maps :

Utilisez la vue satellite pour avoir une vue aérienne du bâtiment.

Recherchez des photos de l’entrée sur Google Images.

Demandez de l’aide à un passant ou à un employé de l’immeuble.

Licence Gratuite Télécharger Google Maps Playstore : (17679556 votes) Appstore : (605176 votes) Loisirs, Voyage

Développeur Google LLC Télécharger Google Maps