Google Maps teste les bâtiments 3D sur Android Auto, les utilisateurs n’adhèrent pas

Google Maps teste une nouvelle fonctionnalité qui affiche des bâtiments 3D le long de l’itinéraire. Mais les premiers utilisateurs qui l’ont remarqué ne sont pas du tout convaincus par ce design transparent et peu lisible.

Android Auto : la mise à jour 3D de Google Maps peine à séduire © 123RF

Google Maps est l’application de navigation mobile la plus populaire au monde, mais elle n’est pas exempte de controverses. Après avoir déclenché la grogne des utilisateurs avec sa nouvelle interface et sa nouvelle palette de couleurs, le géant de la recherche basée à Mountain View s’apprête à lancer une autre nouveauté qui risque de ne pas faire l’unanimité : de nouveaux bâtiments en 3D.

Google Maps lance les bâtiments 3D sur Android Auto : une bonne idée qui nécessite quelques réglages

Cette fonctionnalité, qui est actuellement testée avec un nombre limité d’utilisateurs sur Android Auto (et CarPlay), vise à enrichir l’expérience de navigation en affichant des modèles 3D des bâtiments et des points de repère le long de l’itinéraire. Elle s’inspire de la fonction Immersive View, qui permet de prévisualiser les itinéraires dans une vue multidimensionnelle combinant des images satellite, des photos au niveau de la rue, les conditions de circulation et les prévisions météorologiques.

L’objectif de Google est de rendre les itinéraires plus familiers et plus réalistes, surtout lorsqu’on conduit dans des régions inconnues. Mais le résultat n’est pas du tout convaincant, selon les premiers retours des utilisateurs qui ont pu tester les bâtiments 3D (comme ici ou là).

Lire : Google Maps : les nouvelles couleurs rendent les routes illisibles, les utilisateurs dépités

Les nouveaux buildings en 3D sur Maps © seemebreakthis / reddit

En effet, les bâtiments 3D sont peu visibles et peu différentiables, car ils ont un design transparent qui se fond dans le fond de la carte. Certains disent qu’ils gênent la lisibilité de la carte, surtout dans les zones urbaines où il y a beaucoup de bâtiments de grande hauteur. Certains comparent ces bâtiments 3D à des fantômes ou à des ombres.

Google Maps devra donc probablement faire quelques retouches à cette fonction avant de la rendre disponible pour tous. Il faudrait notamment offrir la possibilité d’activer ou de désactiver la vue 3D, selon les préférences de chacun.