Google Messages : les bulles de couleur sont enfin là, mais il y a toujours un problème

Les utilisateurs d’Android peuvent enfin souffler un peu dans la guerre des bulles de SMS verte contre bleue. Après une petite période de bêta, Google Messages permet officiellement de changer les couleurs des bulles et de l’arrière-plan des chats RCS.

Cette fonctionnalité n’est pas encore universelle, mais 9to5Google rapporte plusieurs témoignages d’utilisateurs hors phase bêta ces derniers jours. Attention, elle ne concerne que les discussions RCS et ne s’applique pas aux SMS classiques.

Des coloris pour vos bulles de chat dans Google Messages

Une fois disponible sur votre appareil, vous pourrez y accéder en cliquant sur le nom du contact (ou du groupe) et en sélectionnant « Modifier les couleurs ». Un large choix s’offre alors à vous : par défaut (reprenant les couleurs dynamiques de Material You), bleu, turquoise, violet, vert, orange, fuchsia, rose et monochrome.

Selon le support de Google, le thème appliqué reviendra par défaut si vous supprimez une conversation avec un thème personnalisé ou si vous en démarrez une nouvelle avec le même contact.

© Android Police

Si vous changez la couleur de vos bulles, seul vous la verrez à moins que votre interlocuteur n’ait également activé l’option des bulles personnalisées. Dans ce cas, la modification sera synchronisée sur vos conversations communes.

Cette nouveauté coïncide avec la confirmation par Google de plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels de Google Messages avec RCS activé. L’entreprise explique que la possibilité de coder vos conversations par couleur vous évitera « d’envoyer par erreur une mise à jour du week-end destinée à votre groupe familial à un ami ».

Google a également annoncé d’autres améliorations pour les messages, notamment Photomoji, une fonctionnalité utilisant l’IA pour transformer des photos en réactions, et, comme sur iOS, des animations d’effets d’écran – comme une explosion de cœurs lorsque vous recevez un « Je t’aime ». On retrouve aussi des emojis animés et des effets de réaction qui transforment vos pouces levés ou smileys classiques en petites animations.

Encore des conflits entre l’Android et l’iPhone

Hélas, l’arrivée de ces bulles personnalisées ne sonne pas le glas du conflit bulles vertes/bleues entre Android et iOS. Apple a certes confirmé l’adoption du standard RCS sur iOS cette année, mais les appareils Android resteront confinés dans la zone verte.

Apple a expliqué à 9to5Google que si le RCS apportera de nombreuses fonctionnalités similaires à iMessage aux conversations entre Android et iOS (accusés de lecture et indicateurs de saisie), les messages iPhone vers iPhone continueront d’apparaître en bleu, tandis que ceux provenant d’appareils Android resteront verts.

La raison ? Apple souhaite apparemment marquer clairement ce qu’il considère comme le moyen de communication le plus sûr et le meilleur : d’un iPhone à un autre, via iMessage.