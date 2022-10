Google nous dit pourquoi le Pixel 7 Pro semble moins puissant que le Pixel 6 Pro

Le processeur des Pixel 7 et Pixel 7 Pro obtient de moins bons scores que son prédécesseur qui équipait les Pixel 6 et 6 Pro. Nous avons demandé à Google de nous en expliquer la raison.

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro étrennent la seconde génération de processeurs conçus par Google. Dans la famille Tensor, on demande donc le G2.

Ce SoC (puce regroupant différents composants sur un seul circuit intégré), nous l’avons passé à la moulinette des benchmarks lors de notre test du Pixel 7 Pro. Ce dernier est d’ailleurs annoncé par Google comme étant « le plus puissant des smartphones 100% conçus par Google ». Une affirmation que nos résultats remettent en cause.

A lire > Notre test du Pixel 7 Pro, le smartphone qui met à genoux les appareils photo bridge

3DMark sur Pixel 7 Pro et Pixel 6 Pro ©Tom’s Guide

3DMark, PCMark, AnTuTu, Geekbench 5, nous avons tout essayé. Rares sont les fois où le Pixel 7 Pro dépasse le Pixel 6 Pro en performances brutes.

PCMark donnent AnTuTu Lite donnent une vision des performances globales

3DMark et Geekbench 5 Compute sont tournées vers les performances graphiques

Geekbench 5 se concentre sur le processeur central

AiTuTu s’occupe d’analyser la performance de l’intelligence artificielle

Pixel 6 Pro Pixel 7 Pro PCMark 11718 11451 3DMark (Wild Life Unlimited) 1995 1813 Geekbench 5 1059 / 2929 1041 / 3212 Geekbench 5 Compute 7095 4595 AnTuTu Lite 704790 736960 AiTuTu 567304 586200 Résultats benchmarks Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro

Face à de tels résultats, on ne comprend pas bien pourquoi le Tensor G2 est moins puissant ou si proche du Tensor G1. Généralement on ressent la différence entre deux générations. C’est le cas chez Apple, chez Qualcomm et chez les autres fondeurs. Bref, nous avons interrogé Google sur ce point afin d’avoir leur réaction.

PCMark Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro 3DMark Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro Geekbench 5 Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro

Geekbench 5 Compute Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro AnTuTu Lite Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro AiTuTu Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro

Tensor G2, « une conception hétérogène »

Le constructeur nous répond que « les benchmarks classiques perdent de leur pertinence lorsque l’on considère les performances globales et l’efficacité énergétique du produit. Pour la famille Google Tensor, nous nous sommes concentrés sur une conception hétérogène, car la plupart des cas d’usage réel [d’un smartphone, NLDR] sont de nature hétérogène. »

Les benchmarks classiques perdent de leur pertinence lorsque l’on considère les performances globales et l’efficacité énergétique du produit. Google

S’adapter à toutes les situations, voilà donc l’objectif de Google. Plutôt que de donner des performances brutes, il veut satisfaire les usages tout en ménageant la consommation énergétique. En ce sens, il ajoute que « grâce à une multitude de perfectionnements dans Google Tensor G2, notamment notre GPU qui fonctionne jusqu’à 26 % plus efficacement [que celui du Tensor G1, NDLR] et un CPU mis à niveau, vous vivez des sessions de jeu encore plus longues sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. » D’expérience, oui l’autonomie du Pixel 7 Pro a été améliorée. Encore faut-il qu’il ne soit pas trop utilisé en plein soleil, son talon d’Achille a priori.

À lire > Quels sont les meilleurs smartphones à acheter cette année

L’intelligence artificielle à la rescousse du Pixel 7 Pro

Au-delà des performances, on reconnaît au Pixel 7 Pro ses capacités d’intelligence artificielle. Si ce ne peut être qu’un indicateur, AiTuTu Benchmark dégage une nette différence en faveur du dernier-né de Google. Une hausse induite par le nouveau processeur Tensor G2 « qui comprend une mise à jour de presque tous les sous-systèmes et nous a permis de débloquer des expériences exclusives, comme une expérience photo en mode nuit plus rapide que jamais, le flou cinématique et le zoom Super Res », achève Google.

AiTuTu sur Pixel 7 Pro et Pixel 6 Pro ©Tom’s Guide

Au bilan, oui, la famille Tensor n’est pas la plus performante du marché. Ce sont des processeurs qui sont cependant équilibrés et ne rechignent sur aucune tâche. Comme nous avions pu le dire, seuls les joueurs les plus exigeants y trouveront à redire. Concernant les benchmarks, cela nous mène à penser qu’ils faut faire attention à leurs résultats. Ils ne peuvent qu’être un élément de comparaison, mais ne doivent pas être décorrélés de l’expérience globale. Nous en voulons pour preuve l’expérience photo offerte par le Pixel 7 Pro. Avec un Tensor G2 bien moins performant que l’Apple A16 Bionic, il parvient pourtant à surpasser l’iPhone 14 Pro dans ce domaine. Tout est question d’algorithmes et d’optimisation.