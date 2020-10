Google Pixel 5 : un haut-parleur se trouve sous l’écran du smartphone

Google Pixel 5 en couleur « Subtilement sauge » – Crédit : Google

Les Google Pixel 5 et 4a 5G ont été officiellement présentés la semaine dernière par Google. Au premier abord, d’un point de vue extérieur, les deux smartphones sont assez similaires. Un écran de 6 pouces et une structure en aluminium 100% recyclé équipent le Pixel 5. De son côté, le Pixel 4a compatible 5G est doté d’un écran un peu plus grand de 6.2 pouces et d’un dos en polycarbonate. Un utilisateur Reddit a cependant remarqué une différence notable au niveau du design des deux smartphones. En effet, un des haut-parleurs du Pixel 5 se situe sous son écran.

Les bords du Pixel 5 sont uniformes

L’internaute a fait cette découverte grâce au schéma matériel que Google a publié. Comme vous pouvez le voir sur l’image, le haut-parleur (#4) ne se trouve pas comme d’habitude sur le bord supérieur du smartphone. Il est étonnamment situé sous écran. Cette position lui permet d’avoir des bords plus uniformisés que ceux du Pixel 4a 5G, qui est d’ailleurs plus proche d’un Pixel 5 Lite que d’un Pixel 4a compatible avec la 5G.

Schéma matériel du Pixel 5 – Crédit : Google

En effet, le schéma matériel du Pixel 4a 5G a aussi été révélé. Son haut-parleur supérieur se situe bel et bien sur le bord, au-dessus de l’écran. La grille du haut-parleur est donc visible. Par ailleurs, d’autres utilisateurs Reddit se sont aperçus qu’une protection d’écran vendue sur le Google Store US pour le Pixel 5 confirme la position du haut-parleur supérieur.

Protection écran Power Support Shock-absorbing Crystal Film pour le Pixel 5 – Crédit : Google

La protection concernée s’appelle « Power Support Shock-absorbing Crystal Film ». Elle est trouée sur le haut, donc à l’emplacement exact du haut-parleur révélé par Google sur le schéma matériel. Nous ne savons pas encore si la qualité audio sera impactée par la position du haut-parleur. En tout cas, le Pixel 5 est loin d’être le seul smartphone à avoir un haut-parleur sous son écran. Le Huawei P40 Pro et le LG G8 ont tous deux cette spécificité. Pour rappel, le Pixel 5 est vendu à 629 € avec une offre de précommande incluant gratuitement le casque Bose QC 35 II jusqu’au 14 octobre prochain.

Source : phoneArena