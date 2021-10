Google Pixel 6 : caractéristiques, prix, cette fuite massive confirme tout avant la sortie !

Les Google Pixel 6 et 6 Pro seront officiellement présentés le 19 octobre prochain, mais une fuite massive vient de dévoiler l’intégralité des informations concernant le smartphone, ne laissant ainsi plus aucune place à l’imagination.

Le leaker Evan Blass a repéré que le site Carphone Warehouse avait déjà publié tous les détails des Pixel 6. Le géant de l’électronique britannique a tout dévoilé, et a rapidement tout supprimé. Malheureusement pour lui, Internet n’oublie rien.

Crédit : Evan Blass

Nous avons maintenant la confirmation que le Pixel 6 utilise un écran AMOLED de 6,4 pouces 90 Hz. De son côté, le Pixel 6 Pro un écran AMOLED LTPO 120 Hz. Ce dernier est capable de diminuer sa fréquence jusqu’à 10 Hz. Les deux sont protégés par du Gorilla Glass Victus. Le premier sera alimenté par une batterie de 4614 mAh et le second d’une batterie de 5000 mAh. Tous deux seront compatibles avec la recharge filaire 30 W. La recharge sans fil est également de la partie grâce à un nouveau Pixel Stand. Il rechargera la version classique à 21W et le modèle Pro à 23 W.

Concernant le processeur Tensor, on apprend que celui-ci serait jusqu’à 80% plus performant que le Snapdragon 765G du Pixel 5, et qu’il sera accompagné de la puce de sécurité de nouvelle génération Titan M2. Le smartphone sera capable de faire des traductions en 55 langues sans être connecté à Internet.

Avec ses Pixel 6, Google mise tout sur la photo

Comme les fuites précédentes l’indiquaient, les Pixel 6 utiliseront bien un capteur principal Samsung ISOCELL GN1 de 50 MP, un capteur de 12 MP et la version Pro sera équipée d’un troisième téléobjectif de 48 MP capable d’effectuer un zoom optique 4X et « Super Res Zoom » 20X. Le capteur principal serait capable de capturer 150 % de lumière supplémentaire par rapport au Pixel 5, il s’agit donc d’une amélioration significative.

On retrouvera également une fonctionnalité Magic Eraser, qui permettra aux utilisateurs de supprimer automatiquement certains éléments des images. Les smartphones pourront aussi utiliser la fonction Face Unblur permet de « dé-flouter un visage pour le rendre plus net », ou encore le Motion Mode qui vous permet de capturer « les figures de skateboard les plus folles et les vagues sauvages de la plage en plein mouvement ».

Enfin, on apprend que la caméra frontale des smartphones aura un champ de vision de 94 degrés, ce qui est parfait si vous souhaitez prendre un selfie de groupe. Pour rappel, les Pixel 6 et 6 Pro seront officiellement dévoilés le 19 octobre prochain et lancés le 28 octobre, à des prix respectifs de 649 euros et 899 euros. Pour toute précommande, Google devrait vous offrir un casque Bose Headphones 700, que nous avions déjà pu tester.