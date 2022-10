Google Pixel Watch : son démontage révèle des pièces irremplaçables

La Pixel Watch démontée © iFixit

Les deux nouveaux téléphones de Google, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, qui ont été annoncés il y a environ deux semaines, ont déjà fait l’objet de démontages vidéo très détaillés. Mais comme vous le savez peut-être, la société a également dévoilé la Pixel Watch lors du même événement.

Si vous attendiez avec impatience un démontage de l’appareil, vous avez de la chance, car c’est exactement ce que les équipes d’iFixit nous ont offert aujourd’hui. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle ? Un peu des deux. iFixit n’a en effet pas été en mesure de retirer la couronne, le bouton latéral ou le port du boîtier en acier inoxydable.

La Pixel Watch comprend des pièces impossibles à remplacer

Le démontage révèle plusieurs éléments très intéressants. En interne, la Pixel Watch est une sorte de puzzle Certaines pièces, comme la couronne et le bouton, semblent irremplaçables, ce qui nuit évidemment à la réparabilité.

La Pixel Watch est également livrée avec un adhésif distinctif et unique à l’intérieur, qui ne laisse aucun résidu une fois retiré. Soit dit en passant, quelqu’un chez Google devrait probablement informer iFixit que Wear OS n’est plus connu sous le nom d’Android Wear depuis un certain temps…

La bonne nouvelle est qu’il ne parait pas impossible de remplacer l’écran, même si iFixit dit que certaines soudures sont « très vilaines ». iFixit n’a pas donné de score de réparation à la Pixel Watch. Les équipes en charge du démontage expliquent que la vitre arrière se détache, tout comme l’avant et qu’elle n’est connectée à aucun des capteurs. S’il vous arrive de casser cette plaque à l’arrière, il ne devrait pas être bien compliqué de la remplacer.

Au niveau du prix, la montre connectée de Google est effectivement plus chère qu’une Galaxy Watch de Samsung. En effet, la Pixel Watch coûte 379 € pour le modèle Bluetooth / Wi-Fi contre 429 € pour le modèle 4G LTE + Bluetooth / Wi-Fi.