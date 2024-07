Google TV ferme un service populaire, il faudra aller sur YouTube

© Envato

Google TV a fait peau neuve cette année, en changeant notamment ses icônes d’applications. Après la refonte graphique, le géant de la tech s’évertue désormais à faire le ménage sur son système d’exploitation. Objectif de la manœuvre : éviter les doublons et simplifier l’expérience utilisateur. A partir de fin juillet, il ne sera plus possible d’acheter des séries TV sur Google TV sur les appareils Google TV, Android TV et sur l’application mobile.

Pour s’offrir des épisodes ou des saisons entières, il faudra désormais passer par YouTube, comme le précise l’entreprise sur son forum d’entraide. Vous pourrez faire vos emplettes en fonction du catalogue disponible dans votre région. Notez que les séries achetées avant que le changement soit effectif seront toujours accessibles sur les appareils Google TV, Android TV, sur les applications mobiles et aussi sur YouTube.

A lire > Google TV et Android TV désormais présents sur plus de 150 millions d’appareils actifs

Google TV perd ses séries au profit de YouTube : une stratégie d’harmonisation

“Toutefois, à l’avenir, toutes les séries TV achetées sur YouTube après aujourd’hui ne seront accessibles que via l’application YouTube ou sur YouTube”, indique Google. Reste à savoir si les films mis en vente subiront le même sort à terme. Pour le moment, il est toujours possible de s’en offrir sur les deux services. On peut toutefois anticiper une harmonisation similaire à venir. L’achat de films pourrait également se cantonner sur YouTube à l’avenir, comme les séries.

Après avoir injecté une fonctionnalité pratique pour localiser votre télécommande, Google TV s’efforce désormais de mener à bien le processus de simplification de son écosystème. Un moyen de préparer le terrain pour le futur TV Streamer ? Pour rappel, Google va lancer prochainement le successeur du Chromecast qui abandonnera notamment le format dongle. Il devrait également offrir de nouvelles fonctions mais celles-ci n’ont pas encore été dévoilées.