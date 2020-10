Google va désactiver les retouches selfie par défaut sur les nouveaux téléphones Pixel

Pour les Pixel 4a, 4a 5G et 5, la retouche du visage sera désactivée par défaut dans l’application Camera, pour rendre vos selfies plus naturels.

Google Pixel 4a 5G – Crédit : Google

Google a présenté à la fin du mois de septembre ses nouveaux Pixel 4a 5G et Pixel 5. Le fonctionnement de l’algorithme photo va être modifié, pour mieux correspondre à la réalité. En parallèle, Google Photos se dote d’un nouvel éditeur avec des suggestions intelligentes sur Android.

Selon Google, plus de 70 % des photos sur Android utilisent l’appareil photo frontal. De plus, 24 milliards de photos ont été étiquetées comme étant des selfies dans Google Photos. Cette tendance à prendre des selfies coïnciderait avec la popularité des filtres.

En outre, l’interface de l’application Google Camera sera bientôt mise à jour pour inclure des icônes descriptives. Celles-ci présenteront les différents effets de retouche du visage, comme ceux-ci seront désactivés par défaut. De plus, Google va mettre à jour les téléphones afin de renommer les options de retouche. Le but de l’entreprise est d’éviter les mots qui sont assimilés à un jugement, comme « beauté« .

Pas de retouche photo par défaut, pour des selfies naturels

L’application Google Camera sur les appareils Pixel est la première à appliquer ces principes. La retouche de visage sera désactivée par défaut sur les Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5, tandis qu’une prochaine mise à jour introduira ces « icônes et étiquettes descriptives ». Enfin, il y aura des panneaux qui expliqueront comment chaque paramètre est appliqué et quels changements il apporte à votre image. Google veut devenir plus transparent concernant cette pratique.

Pour rappel, il est déjà possible de précommander le Google Pixel 5, et de recevoir gratuitement un casque Bose QC 35 II en remplissant un formulaire.

Source : Google