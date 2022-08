Google perfectionne une astuce pour rechercher, voici comment l’utiliser

Crédit : Google

Google est le moteur de recherche de référence. Et il vient de s’agrémenter d’une amélioration appréciable qui permettra de faciliter la tâche des internautes qui s’évertuent à rechercher des citations. Pour rappel, il est possible de mettre entre guillemets une requête avant de la lancer sur Google. Cela aura pour effet de montrer les pages qui contiennent l’intégralité de la citation. Si vous omettez de mettre des guillemets, le moteur recherchera chaque terme séparément.

Avant cela, la citation n’apparaissait pas forcément dans les textes sous chaque résultat de recherche. « Nous avons entendu des commentaires selon lesquels les personnes faisant des citations préféraient voir où se trouve le contenu cité sur une page, plutôt qu’une description globale de la page. Notre amélioration permet d’aider à résoudre ce problème », précise Google sur son blog.

À lire > Google : comment changer l’arrière-plan de son moteur de recherche ?

Google améliore son algorithme de recherche

Désormais, les extraits affichés dans les résultats (le texte qui décrit le contenu web) dévoilent la zone de texte où se trouve la citation recherchée. Celle-ci apparaît en gras comme vous pouvez le constater ci-dessous. Résultat des courses, vous pourrez plus facilement trouver votre citation après avoir cliqué sur le lien puisque vous saurez dans quel contexte elle apparaît.

Crédit : Google

Google conclut en donnant quelques précisions. Quand les termes cités se trouvent uniquement dans les titres et les URL, ils n’apparaîtront pas dans les extraits mis en avant dans les occurrences trouvées par Google. Par ailleurs, les pages sont amenées à évoluer chemin faisant. Ainsi, il est est possible que la citation apparaissant jadis ne soit plus disponible dans la page actuelle. Le cas échéant, Google affichera si possible la copie en cache.

En outre, certaines citations peuvent se trouver dans la meta description du site en question. « Cela donne l’impression que le contenu n’est pas sur la page alors qu’il est bien présent », précise Google. D’autres limites sont abordées dans l’article de Google accessible ici.