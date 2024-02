Grâce à ce pack Arlo en promotion, sécurisez votre domicile sans vous ruiner

Chez Boulanger, ce pack de sécurité Arlo bénéficie d’une belle promotion de 100 € et passe ainsi à 149,99 € au lieu de 249,99 €.

Arlo est une marque reconnue dans le domaine des caméras de surveillance, offrant une gamme de produits de sécurité à domicile. En tant que particulier, vous allez pouvoir profiter de ce pack Arlo pour sécuriser votre maison et ainsi vous absenter en toute tranquillité. Actuellement, le pack Arlo bénéficie d’une promotion chez Boulanger et passe ainsi à 149,99 € au lieu de 249,99 €.

Pack de surveillance Arlo à petit prix : surveillez l’intérieur et l’extérieur de votre maison

Les caméras Arlo sont conçues pour être à la fois flexibles et faciles à installer, avec des options sans fil qui permettent une installation presque partout sans avoir besoin de percer ou de passer des câbles. Avant de craquer et de passer à l’étape du paiement, voici plus de caractéristiques sur ce pack de surveillance concerné.

Pour moins de 150 €, vous pourrez surveiller l’intérieur et l’extérieur de votre maison puisque ce pack Arlo contient une caméra de chaque. La caméra Essential pour l’extérieur propose de nombreux avantages comme sa définition en 1080p, son angle de vision de 130 ° qui vous permettra d’avoir une belle vue d’ensemble sur votre terrain ou votre devanture, une vision nocturne et un projecteur intégré qui se déclenchera au moindre mouvement suspect.

La caméra Essential Indoor à disposer à l’intérieur propose la même définition et le même angle de vision ainsi qu’une vision nocturne avec cette fois une sirène intégrée que vous pourrez déclencher à distance, un moyen très efficace pour faire fuir un intrus. Bien évidemment, Alexa et Google Assistant sont compatibles avec ce matériel de surveillance, soit une bonne nouvelle supplémentaire.

Toutefois, pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, comme par exemple le stockage Cloud, il faudra penser à souscrire un abonnement. Si vous avez des doutes sur ce pack Arlo, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleures caméras de surveillance extérieure et notre guide des meilleurs caméras de surveillance pour l’intérieur, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.