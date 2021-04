GTA 6 : du nouveau sur le site de Rockstar, bientôt une annonce ?

GTA 6 est toujours aussi attendu par les joueurs de l’une des franchises les plus populaires de tous les temps. La hype vient de monter d’un cran supplémentaire. En effet, nous savons déjà que le développement de GTA 6 est en cours, mais il se pourrait aussi qu’une annonce soit prévue très prochainement.

Grand Theft Auto V – Crédit : Rockstar Games

Un insider et leaker du nom de « Tez2 » qui surveille de très près tout ce qui touche à Rockstar Games a fait une découverte qui pourrait se révéler très intéressante. Il a aperçu une nouvelle page mystérieuse ajoutée au site de Rockstar Newswire. Ce site officiel est utilisé par le développeur pour partager avec la communauté toutes les actualités liées à ses jeux.

Rockstar a préparé un article mystérieux, est-ce celui annonçant GTA 6 ?

Tez2 a donc découvert que Rockstar Games a ajouté une nouvelle page intitulée « 62005 ». Quand on se rend sur le lien de la page, une erreur s’affiche sur le site expliquant que « la page que vous recherchez n’existe pas ou une autre erreur s’est produite ». Comme Tez2 l’a déclaré sur les forums de GTA, le développeur « a sauté une fois de plus un article ». Ce n’est effectivement pas la première fois que Rockstar Games prépare des articles fantômes.

Bien entendu, rien ne confirme que cette nouvelle page mystérieuse a un quelconque rapport avec l’annonce de GTA 6. Néanmoins, une rumeur circulait la semaine dernière sur les réseaux sociaux selon laquelle l’article de l’annonce de GTA 6 était prêt à être publié sur Rockstar Newswire. De plus, il ne faut pas oublier que les fuites au sujet du jeu en monde ouvert se multiplient depuis quelques mois. Parmi les plus récentes, il y a notamment celle qui confirme Vice City, le personnage féminin et l’Amérique du Sud dans Grand Theft Auto VI. D’ailleurs, l’intelligence artificielle des PNJ de GTA 6 serait la meilleure de tous les jeux.

Quoi qu’il en soit, rien n’est encore officiellement annoncé ou confirmé. GTA Online fonctionne toujours très bien pour Rockstar qui propose d’ailleurs de récupérer gratuitement 1 million de dollars tous les mois sur PlayStation 4 jusqu’à la sortie de la version next-gen de GTA 5. Eh oui, l’article fantôme découvert sur Rockstar Newswire pourrait annoncer l’arrivée de GTA 5 ou même du remake de Red Dead Redemption sur Xbox Series X et PS5.

Source : ComicBook