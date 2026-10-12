GTA 6 : une fonctionnalité jamais vue dans un Grand Theft Auto confirmée

Les joueurs de GTA 6 pourront écouter la radio en marchant grâce à des écouteurs ou des casques connectés aux smartphones de Jason et Lucia. C’est une première pour un jeu de la franchise.

La musique est l’une des pierres angulaires de Grand Theft Auto. Dans GTA 6, dont la sortie est désormais imminente, Rockstar proposera une sélection élargie de stations de radio et de podcasts qu’il sera possible d’écouter dans la voiture mais pas que. Le studio vient de confirmer que Jason et Lucia pourront aussi en profiter quand ils seront à pied via leur casque ou leurs écouteurs.

GTA 6 permettra d’écouter la radio à pied, avec un casque ou des écouteurs

Ce n’est pas une surprise totale. Il y a quelques semaines, CyberLeek avait fait fuiter une séquence de gameplay où l’on découvrait les rayons de la boutique “Game Horde”. Celle-ci proposait notamment des casque audio et des écouteurs sans fil à l’achat, ce qui laissait supposer que la musique ne se cantonnerait pas à l’habitacle des véhicules. C’est désormais confirmé :

“Pour la première fois, Grand Theft Auto VI propose une série de podcasts à la demande que Jason et Lucia pourront écouter au-delà de la radio terrestre de la Leonida, avec à la fois des émissions de radio et des podcasts disponibles à l’écoute en véhicule et à pied grâce à de nouveaux casques et écouteurs connectés à leurs smartphones.”

Les joueurs ont salué cette nouveauté, qui leur permettra de profiter de la bande-son de GTA 6 tout en parcourant son immense carte à pied. “Ce sera déjà l’une de mes nouveautés préférées, mais ce serait la cerise sur le gâteau si nous pouvions aussi créer nos propres playlists”, espère un internaute sur X. Pour le moment, aucune information n’a toutefois été dévoilée sur la possibilité ou non de créer des playlists personnalisées dans le jeu.

Rappelons que plusieurs jeux en monde ouvert permettent déjà d’écouter de la musique en dehors des véhicules. C’est notamment le cas du premier Saints Row, de Saints Row IV et de Watch Dogs 2. Plus récemment, Cyberpunk 2077 a également introduit cette fonctionnalité avec sa mise à jour 2.1, permettant aux joueurs d’écouter la radio tout en explorant Night City à pied. Il était donc logique que GTA 6 propose une fonctionnalité similaire.