GTA San Andreas remastérisé (re)choque la communauté LGTB

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition est une collection remastérisée de GTA III, Vice City et San Andreas. Si nombreux se réjouissent de la sortie de cette réédition de la trilogie légendaire, d’autres crient au scandale. La série est bien connue pour ses provocations et autres immoralités. Mais les temps ont changé. Et certaines stigmatisations ne passent plus.

Image extraite de GTA – Crédits : rockstar

La scène qui crée le plus d’émoi est celle où le protagoniste doit traquer et assassiner un homme gay afin que la réputation de son ami soit épargnée. Car l’ami en question a eu des relations sexuelles avec lui. La communauté LGTB n’est plus d’humeur à laisser passer ce type de scénario. Elle voit cela comme une banalisation voir même un encouragement d’une violence qui existe bien réellement.

Un personnage beaucoup trop stéréotypé

Les auteurs n’avaient en effet pas fait dans la demi-mesure. Outre le caractère extrême de la mission, le personnage homosexuel est affublé de tous les stéréotypes. Sa voix est surcaracterisée et il passe son temps à parler des fesses du héros.

Pourtant Rockstar a fourni un réel effort d’amélioration. Que ce soit concernant l’esthétique, les commandes ainsi que de nombreux détails. Difficile donc, pour certains, de comprendre qu’une telle mission non-essentielle au scénario général ait été gardée dans cette nouvelle édition. Les valeurs ont changé, peut-être aurait-il fallu concéder cette modification.

Difficile de statuer entre conservatisme pour un objet de légende et adaptation au monde tel qu’il est aujourd’hui. Mais si on améliore l’aspect général d’un jeu, pourquoi pas son scénario.

GTA-Definitive Edition est sur presque toutes les plateformes possibles

Le jeu est sorti sur à peu près toutes les plateformes envisageables, y compris les téléphones. Et San Andreas sera bientôt disponible en VR ! Et déjà les critiques fusent. L’aspect rénové en satisfait plus d’un, mais de nombreux problèmes laissent percevoir un redéveloppement inachevé. Néanmoins, si vous aussi faites partie de ceux qui ont passé un temps infini sur ces jeux, il va être difficile de ne pas céder à la tentation…

Source : Wegotthiscovered