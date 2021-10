GTA : San Andreas va sortir en réalité virtuelle sur l’Oculus Quest 2

Plus de 17 ans après sa sortie, GTA : San Andreas va revivre en réalité virtuelle sur l’Oculus Quest 2. Ce sera l’occasion idéale pour les joueurs de se replonger dans le monde ouvert de San Andreas et de visiter Los Santos, San Fierro et Las Venturas.

Souvent considéré comme étant le meilleur jeu de la série, GTA : San Andreas n’est pas près de se faire oublier. Non seulement sa version remasterisée arrive avec GTA : The Trilogy le 11 novembre prochain, mais GTA : San Andreas va aussi sortir sur l’Oculus Quest 2. Eh oui, plus de 17 ans après sa sortie sur PlayStation 2, Grand Theft Auto : San Andreas revient en réalité virtuelle.

GTA : The Trilogy – Crédit : Rockstar Games

Mark Zuckerberg a annoncé la bonne nouvelle lors de la conférence Facebook Connect. Celle-ci était d’ailleurs chargée en annonces. Le fondateur de Facebook a affectivement dévoilé que Facebook changeait de nom pour devenir Meta et ainsi se concentrer sur le développement du métaverse.

GTA : San Andreas et Blade & Sorcery : Nomad arrivent bientôt sur l’Oculus Quest 2

La conférence a également fait le tour des technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Une partie entière de l’évènement était même consacrée au casque VR compact Oculus Quest 2 et à ses prochains jeux. Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a ainsi révélé avoir travaillé en collaboration avec Rockstar Games pour faire tourner Grand Theft Auto : San Andreas nativement sur l’Oculus Quest 2.

C’est une grande nouvelle pour les joueurs nostalgiques et les plus jeunes qui découvriront le jeu pour la première fois. Néanmoins, nous n’avons pas encore de date de sortie définitive pour GTA : San Andreas en VR. Nous ne savons pas non plus s’il sera exclusivement disponible sur l’Oculus Quest 2 ou s’il sera compatible avec d’autres casques VR.

De plus, un autre jeu VR a été annoncé, cette fois-ci en exclusivité sur l’Oculus Quest 2. Il s’agit de Blade & Sorcery : Nomad qui sortira sur le casque VR plus tard cette année, mais pas de date précise. Si vous n’en aviez pas encore entendu parler, Blade & Sorcery : Nomad est un jeu bac à sable médiéval fantastique développé spécifiquement pour la réalité virtuelle.

Enfin, Meta a aussi annoncé qu’il travaille avec le développeur Vertigo Games pour sortir 5 jeux sur l’Oculus Quest 2. Nous ne connaissons pas encore les titres précis, mais il y aura des jeux de Deep Silver, l’éditeur à l’origine de Chivalry II et de la série Saints Row.

Source : Digital Trends