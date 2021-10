GTA : Snoop Dogg révèle que Dr. Dre crée de la musique pour la franchise, peut-être pour GTA 6 ?

Personne ne s’y attendait, mais Snoop Dogg a peut-être révélé que GTA 6 est en cours de développement chez Rockstar Games. Le rappeur de 50 ans a effectivement dévoilé que son ami proche et collaborateur, Dr. Dre, serait en train de créer de la musique pour la franchise Grand Theft Auto.

Dr. Dre et Snoop Dogg à Coachella en 2012 – Crédit : Jason Persse, CC BY-SA 2.0

Ce ne serait pas la première fois que le célèbre rappeur américain collabore avec Rockstar Games. En effet, Dr. Dre et Snoop Dogg ont tous deux produit de la musique pour des jeux de la franchise, dont GTA 5 et San Andreas. Même si GTA 6 ne sortira probablement pas avant 2024, ce ne serait pas surprenant que Rockstar Games ait de nouveau fait appel à Dr. Dre pour le prochain opus de la franchise.

Dr. Dre « est en studio » pour un jeu GTA, assure Snoop Dogg

Snoop Dogg a dévoilé à Rolling Stone que : « je sais qu’il est en studio. Je sais qu’il fait de la bonne musique. Et une partie de sa musique est liée au jeu GTA qui sortira. Donc je pense que ce sera la façon dont sa musique sortira, à travers le jeu vidéo GTA ».

Nous ne savons donc pas à quel jeu GTA en particulier Snoop Dogg faisait référence. Néanmoins, cette déclaration a évidemment relancé la hype. Rolling Stone a tenté d’obtenir une confirmation auprès de Rockstar Games, mais le studio n’a pas voulu répondre.

Une autre possibilité est que Dr. Dre ne soit pas en train de créer de la musique pour GTA 6, mais pour GTA : The Trilogy. En effet, la collection remastérisée de GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas sera disponible en dématérialisé le 11 novembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et Nintendo Switch. Les deux rappeurs ayant déjà contribué à GTA : San Andreas, Dr. Dre participe peut-être au remaster. En tout cas, nous n’avons toujours pas de confirmation officielle en ce qui concerne le développement de GTA 6 qui devrait se dérouler à Vice City et en Amérique Latine.

Source : Screen Rant