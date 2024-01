GTA 6 : La deuxième bande-annonce pourrait être l’exact opposé de la première et tout changer

GTA 6 est probablement le jeu le plus attendu de ces dernières années, et pour cause : il aura fallu attendre 11 ans pour apercevoir un nouvel opus de la série. Alors que le jeu devrait sortir en 2025 selon la première bande-annonce du soft, les fans trépignent d’impatience et échafaudent les théories les plus farfelues et n’hésitent pas à imaginer de faux trailer.

©Rockstar

Après avoir suspecté la présence de nouveaux moyens de transport comme le bus pour Vice City, un internaute s’attaque au contenu de la deuxième bande-annonce à venir. Le redditeur (MrGrubbycuddles) suggère que celui-ci serait aux antipodes du premier. Sans doute de quoi battre le record du second trailer le plus vu de tous les temps.

Malheureusement, il ne faut pas s’attendre à quoi que ce soit de sérieux. En sous-entendant que cette bande-annonce serait à l’opposé de la première, l’utilisateur de Reddit ne ment pas. En effet le scénario de son faux trailer de GTA 6 est particulièrement farfelu mais aussi totalement improbable.

Un trailer de GTA 6 qui fleur bon la paix et la propreté

Pour commencer, la bande-annonce débuterait avec un morceau totalement inventé, “Hate is a Short Road”, un clin d’œil à la musique du premier trailer “Love is a Long Road” de Tom Petty. Cela annonce la couleur, et chaque passage du trailer serait donc l’inverse total de ceux premier, du thème aux événements, en passant par les personnages.

Dans ce trailer imaginé, on découvre Jason en tant que gardien de prison. Ce serait là qu’il aurait fait la connaissance de Lucia, le premier personnage principal féminin des GTA . Il semblerait que l’homme aime particulièrement son travail puisque celui-ci arborait un large sourire. On est très loin des criminels notoires servant de héros à la série.

Vice City serait elle aussi totalement différente. Plus de gang et de contenu explicite, mais une imagerie paisible et bien rangée. Le trailer imaginé par MrGrubbycuddles dépeint une belle ville à la population tranquille. De quoi faire sourire tous les fans de GTA plus habitués à la violence et aux insultes.

On aurait donc droit à des images de personnes arrosant des jardins, de voitures bien garées en banlieue, ou encore d’un conducteur amical promouvant la courtoisie sur la route. Le trailer poursuivrait ensuite avec des pompiers sauvant un chat coincé dans un arbre et avec une femme pratiquant le yoga sur le toit d’une voiture.

©Rockstar

Cependant, un retournement final révélerait que Jason était en fait un traître depuis tout ce temps. l’homme n’ayant jamais renoncé à sa profession. Enfin, le mot “défiance”, à l’opposé totale du “confiance” de la bande-annonce de Rockstar, conclurait le trailer.

Un faux trailer de GTA 6 pour faire passer le temps ?

Évidemment, tout cela n’a rien d’officiel et ne constitue en fait qu’une théorie capillotractée de la part du redditeur. Celle-ci ne cherche qu’à faire rire et sourire, et il est peu probable que le second trailer de GTA 6 ressemble à celui de MrGrubbycuddles.

Finalement, cette théorie est symptomatique de l’état général de la communauté GTA 6. Totalement affamés en contenu et en informations, les joueurs rivalisent d’imagination pour que le temps semble moins long. Un comportement parfaitement compréhensible : la sortie de GTA 6 paraît encore très lointaine et un peu d’humour et de bonne humeur se révèlent deux ingrédients absolument parfaits pour patienter.

TL;DR Un utilisateur de Reddit pense savoir ce que pourrait donner le second trailer de GTA 6.

Selon lui, cette bande-annonce serait aux antipodes de la première.

Le trailer se concentrerait sur le personnage de Jason et aurait une ambiance beaucoup plus sage.

Source : Reddit