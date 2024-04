GTA 6 : la carte se dévoile, elle s’annonce gigantesque d’après cette reconstitution

La carte de GTA 6, qui se déroule dans l’État de Leonida, se révèle un petit peu plus. L’aperçu de la map vient d’être mis à jour par les fans qui travaillent à sa reconstitution à partir du trailer et des fuites du jeu.

© Rockstar

Y a-t-il déjà eu un titre plus attendu que GTA 6 dans l’histoire du jeu vidéo ? Probablement pas. À notre époque, avec les réseaux sociaux, les wishlists et les compteurs de vues sur YouTube, il est très facile de jauger l’excitation du public avant l’arrivée d’un jeu sur le marché.

Un mois après sa diffusion, la bande-annonce de GTA 6 devenait déjà le deuxième trailer le plus visionné de l’histoire. Nul doute que de nombreuses vues sont générées par les joueurs qui tentent de recomposer la carte de GTA 6 avec le faible nombre d’indices à disposition. Le travail avance plutôt bien puisqu’ils dévoilent un nouvel aperçu de la potentielle map du monde ouvert.

La map de GTA 6 se dévoile un peu plus grâce à un projet fan-made

GTA 6 sera, sans surprise, un jeu en monde ouvert comme les précédents titres de la licence et son illustre aîné GTA 5. Toutefois, les joueurs ne connaissent pas encore l’étendu du terrain de jeu que Rockstar leur proposera.

Voilà pourquoi des fans travaillent sur le « GTA VI – Vice City & Leonida State Mapping Project ». Derrière ce nom à rallonge, se cache un projet visant à modéliser la map de GTA 6 grâce aux éléments disponibles en ligne, dont la bande-annonce dévoilée en décembre et les leaks du jeu. La carte évolutive vient justement d’être mise à jour vers la version 0.045.

Les mesures réalisées grâce au Rage Engine Unit révèlent que la carte pourrait être 2,5 fois plus grande que celle de GTA 5 et s’étendre sur 125 km. Bien sûr, il convient de prendre tout cela avec des pincettes et attendre que Rockstar dévoile lui-même la map de GTA 6.

Rappelons que lui studio a déjà indiqué que Grand Theft Auto 6 s’installerait dans l’État de Leonida, au sein duquel se trouve Vice City. « Cet opus, le plus imposant et le plus immersif de la série des Grand Theft Auto à ce jour, sera disponible en 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S », précise toujours Rockstar sur le site officiel de GTA 6.