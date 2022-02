Halo : la série TV montrera le visage du Master Chief pour la première fois

Le Master Chief sera au cœur de la série Halo – Crédit : Paramount+

La bande-annonce de la série Halo nous a donné l’eau à la bouche. Celle-ci nous a notamment permis de découvrir les premières images du Master Chief, personnage culte de la franchise vidéoludique source. Le super-soldat sera au cœur de l’intrigue dans laquelle quatre factions s’affronteront : l’humanité, les Parasites, les Covenants et les Forerunners. Dans les différents jeux vidéo, il n’a jamais montré son visage, seuls ses yeux étant visibles dans la cinématique finale de Halo 4.

De quoi rendre le personnage taiseux encore plus énigmatique, lui qui a subi plusieurs transformations chimiques et physiques pour accroître sa puissance de feu. Spartan John-117 sera notamment incarné par Pablo Schreiber (Orange Is The New Black, American Gods). C’est donc l’acteur canadien qui aura la tâche de prêter ses traits au personnage iconique. Et il ne se contentera pas de garder son casque puisque il apparaîtra également tête nue dans la série Halo, dont voici toutes les informations notables.

Halo la série : dévoiler le visage du Master Chief va diviser les fans

Productrice exécutive de Halo, Kiki Wolfkill a expliqué à IGN que dévoiler le visage du personnage sera crucial pour développer l’intrigue qui reviendra sur son « histoire personnelle ». « Et une fois que nous serons vraiment immergés dans cette histoire, il est évident que vous aurez vraiment besoin de découvrir la personne dans l’armure et sous le casque », ajoute-t-elle.

Par conséquent, « vous verrez son visage », assure Kiki Wolfkill. Elle reconnaît toutefois que certains fans risquent de faire grise mine, ces derniers préférant que le personnage reste anonyme. D’autres attendent ce dévoilement depuis 20 ans. « Nous respectons totalement les deux camps », souligne-t-elle. « Mais, à l’aune de la nature de cette intrigue, il nous a semblé crucial d’établir un lien avec le Master Chief d’une manière différente, et cela impliquait de montrer son visage. »

Pour vous rafraîchir la mémoire, on vous rappelle que la série Halo sera diffusée le 24 mars prochain sur Canal+. Une seconde saison a d’ores et déjà été confirmée.