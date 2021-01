Hitman 3 : des speedrunners terminent un niveau en 9 secondes

Ils ont fini le niveau de Hitman 3 se déroulant à Dubai dans ce temps record, et pensent même pouvoir faire plus rapide.

A peine sorti sur PC et consoles next-gen, Hitman 3 compte déjà des records de vitesse sur certains de ses niveaux. Le jeu développé par IO Interactive et édité par Square Enix, disponible notamment sur PS5 et Xbox Series, n’a semble-t-il déjà plus aucun secret pour certains. Les jeux Hitman, connus pour la conception très travaillée de leurs niveaux, offrent de nombreuses options aux joueurs pour arriver à leur objectif. Pour le niveau « Sur le toit du monde », qui se déroule à Dubai, il semble que l’approche directe fonctionne plutôt bien.

Les habitués de l’Agent 47 le savent, les missions des Hitman peuvent être accomplies de multiples façons. La série est connue pour proposer un level design très travaillé, afin de donner aux joueurs le plus de choix possibles. Ici, les deux speedrunners ont décidé d’adopter une approche directe afin de compléter le contrat. L’idée est de tuer les deux cibles au moment où elles apparaissent. Une approche simple mais pas évidente à réaliser.

Hitman 3 speedrun : 9 secondes pour compléter Dubai, 17 secondes pour le rang « Silent Assassin »

Malgré ce temps déjà impressionnant, les deux auteurs de ce record cherchent encore à optimiser la manœuvre. Le site speedrun.com, qui recense les records de rapidité sur les jeux, a déjà officiellement validé le record. Une belle performance, qui ne permet toutefois pas aux deux gamers d’obtenir le rang « Silent Assassin ». Pour ce dernier, le record est de 17 secondes, et a été réalisé par Frote7 la semaine dernière. Vous pouvez visionner sa performance dans la vidéo ci-dessous.

Hitman 3 vient de sortir sur PC et consoles, à la grande joie des fans. La série Hitman fait partie des plus iconiques en ce qui concerne les jeux d’infiltration. Le jeu a été très bien reçu, confirmant la bonne dynamique instaurée par IO Interactive sur les derniers épisodes. La série a cartonné dans les années 2000, avant de connaitre une période un peu plus compliquée par la suite. Depuis le reboot de la série en 2016, Hitman semble connaitre un regain d’intérêt, pour le plus grand plaisir des fans de l’Agent 47.

