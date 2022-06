Hocus Pocus 2 : tout ce qu’il faut savoir sur le retour des sœurs Sanderson

Plus de 20 ans après avoir semé le chaos sur Salem, les sœurs Sanderson sont enfin de retour. Plus personne n’y croyait mais le rêve est pourtant devenu réalité. Si l’on regrette que ce nouvel opus se contente d’une sortie unique sur Disney+, impossible cependant de bouder notre plaisir. Hocus Pocus 2 promet ainsi un retour en fanfare. Alors que peu d’infos ont fuité lors du tournage l’hiver dernier, on commence enfin à en apprendre davantage sur ce qui nous attend dans cette suite. Disney vient d’ailleurs de confirmer la sortie d’une première bande-annonce exclusive en octobre prochain, pile poil avant les festivités d’Halloween.

Hocus Pocus 2 : un retour en fanfare – Crédit : Walt Disney Studios

Dans cette nouvelle aventure, Winifred, Mary et Sarah seront de retour pour se venger. Mais bien évidemment, tout cela se fera avec une belle dose d’humour. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce retour.

Hocus Pocus 2 dévoile ses contours

Si l’humour sera de mise, ce nouvel opus sera finalement bien plus sombre qu’il n’y paraît. En effet, l’équipe créative semble s’être largement inspiré du reboot de Sabrina sur Netflix. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, ce n’est pas la lune de sang qui ressuscite les trois sœurs mais la célèbre bougie à flamme noire. Il existe un roman narrant la suite d’Hocus Pocus, mais cette nouvelle production semble ne pas l’avoir respecté pour verser dans l’inédit. Le film sera découpé entre séquences actuelles et flash-back. En effet, on sait que plusieurs scènes présenteront le passé des trois sœurs.

Plusieurs séquences seront impressionnantes, à l’instar d’un incendie géant, déjà dévoilé sur la toile. En guise de clin d’oeil au premier opus, les sorcières pousseront une nouvelle fois la chansonnette. Ce sera avec le tube One Way or Another, remixé pour l’occasion. Outre nos trois mégères, Billy Butcherson fera également son grand retour et devra aider la nouvelle génération à se débarrasser de la sororité Sanderson. On ignore cependant qui les a fait revenir et surtout pourquoi. Annoncé pour septembre 2022, le film devrait finalement jouir d’une sortie pour la fin d’année.

Les fans sont aussi impatients qu’inquiets. Beaucoup redoutent une suite en demi-teinte. Pour le savoir, il faudra encore s’armer de patience ! Mais on ne peut que se réjouir de ce retour, Hocus Pocus étant devenu une référence culte !

Source : CBR