Hocus Pocus 2 : le nouveau casting se précise

Après de longues années d’attente, les sœurs Sanderson s’apprêtent enfin à revenir d’entre les morts. Le tournage est actuellement en pleine préparation. En effet, les équipes créatives sont en pleine reconstitution d’un Salem plus vrai que nature, voué à disparaître dans les flammes de l’enfer. Si Midler, Najimi et Parker seront bien de retour dans la peau des sorcières les plus cultes de Disney, peu de détails avaient encore filtré sur le reste du casting. Mais plusieurs noms viennent d’être confirmés et augurent de belles surprises ! Alors qui allumera la bougie à flamme noire ? Qui viendra en aide à Winnie, Mary et Sarah pour prendre leur revanche ?

Hocus Pocus 2 : un nouveau casting 3 étoiles – Crédit : Walt Disney Pictures

Parmi les noms cités, on retrouve en tête de liste Hannah Waddingham. Mais la liste ne s’arrête pas là ! Disney voit les choses en grand pour ce retour très attendu par les fans du monde entier.

Hocus Pocus 2 s’offre de nouveaux visages

Récompensée à de multiples reprises, Waddingham connaît bien le monde des sorcières. Et pour cause : la comédienne a campé la terrible sorcière de l’Ouest dans le revival de la comédie musicale Le Magicien d’Oz à Londres. On ne sait pas encore quel rôle sera offert à l’actrice, mais son arrivée augure de jolis moments drolatiques en perspective. Autre nouvel de taille : Doug Jones reprendra son rôle de Billy Butcherson, le « gentil » zombie.

Le reste du casting semble également très alléchant. Sont ainsi annoncés : Whitney Peak (Gossip Girl 2021), Lilia Buckingham (Crown Lake), Belissa Escobedo (American Horror Stories), Juju Brener (Vanquish), Froy Gutierrez (Teen Wolf). Par contre, Omri Katz sera aux abonnés absents. Le comédien ne rempilera pas dans le rôle de Max. Disney ne l’a même pas approché pour lui proposer une simple apparition. De nouveaux jeunes héros sont donc logiquement appelés à prendre sa place.

Le tournage doit débuter dans les prochaines semaines. Tout le monde attend un grand film et Disney semble avoir compris le message. Hocus Pocus est devenu un film culte au fil des années et le résultat devra être à la hauteur, entre humour corrosif et grand spectacle !

