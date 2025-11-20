House of the Dragon : bonne nouvelle pour les fans du préquel de Game of Thrones !

Alors que les fans comptent les jours avant l’arrivée de la saison 3 de House of the Dragon, HBO vient de confirmer que la série aurait droit à une quatrième saison. Et d’annoncer une fenêtre de sortie pour cet ultime acte très attendu.

House of the Dragon prend corps près de deux siècles avant les évènements contés dans Game of Thrones. Ce préquel met en scène la guerre civile de la Danse des Dragon, une lutte sanglante pour la succession au sein de la famille Targaryen. Si la première saison a été largement saluée par la critique, la seconde a reçu un accueil plus mitigé, certains reprochant notamment un rythme plus lent.

Quand sortira la saison 4 de House of the Dragon ?

Autant dire que la saison 3, dont le tournage est désormais terminé, est attendue de pied ferme alors que des batailles épiques et dévastatrices se profilent. Justement, HBO vient de confirmer qu’elle serait diffusée au cours de l’été 2026. Et ce n’est pas tout. La chaîne américaine a également révélé une fenêtre de sortie pour la quatrième saison de House of the Dragon, laquelle sera dévoilée dans le courant de l’année 2028.

Une information notable pour les fans qui disposent désormais d’un calendrier de diffusion plus clair. La série avance à son rythme de croisière, avec un intervalle de deux années entre chaque saison. Étonnamment, HBO n’a pas indiqué qu’il s’agirait de la dernière salve d’épisodes alors qu’il se murmurait que la série serait découpée en quatre parties. George R.R. Martin avait d’ailleurs indiqué qu’il faudrait “quatre saisons complètes de 10 épisodes chacune pour rendre justice à la Danse des Dragons, du début à la fin”.

Si la première saison de House of the Dragon comptait bien dix épisodes, la saison 2 n’en comporte que huit, un découpage qu’adoptera aussi le troisième acte. Le plan initial de l’auteur n’ayant pas été entièrement respecté, une cinquième saison pourrait-elle éventuellement voir le jour ?

En marge de ces annonces, HBO a déjà officialisé la mise en chantier d’une seconde saison de la série à venir A Knight of the Seven Kingdoms. Pour rappel, ce second spin-off de Game of Thrones dévoilera sa première saison le 18 janvier prochain.

