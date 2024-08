House of the Dragon : la dernière saison officialisée, c’est la fin pour la série

La saison 2 de House of the Dragon vient de terminer et le showrunner du spin-off de Game of Thrones a annoncé à quel moment la série touchera à sa fin. Il ne reste plus que deux saisons pour ce programme HBO.

Le showrunner de House of the Dragon annonce que la série se terminera après 4 saisons

Chaque saison pourrait compter 10 épisodes, rien n’a été précisé à ce niveau

La Bataille du Goulet aura bien lieu et ce passage s’annonce à la hauteur de l’espérance des fans

En ce moment, les fans de Game of Thrones se régalent. Alors que A Knight of the Seven Kingdoms a dévoilé sa bande-annonce, HBO a profité de la fin de la saison 2 pour annoncer que House of the Dragon se terminera après quatre saisons. Cette déclaration officielle a été faite par Ryan Condal, showrunner et co-créateur, lors d’une conférence de presse suivant le final de la saison 2.

À lire > Tout ce qu’il faut savoir sur le spin-off House of the Dragon

Comment de saisons pour House of the Dragon ?

La troisième saison est actuellement en cours d’écriture avec une préparation prévue pour l’automne et une production qui débutera au début de l’année 2025. À propos du nombre d’épisodes, Ryan Condal n’a pas encore eu de discussions avec HBO mais s’attend à ce que le rythme narratif reste similaire à celui de la saison 2.

George R.R. Martin, co-créateur de la série et auteur de A Song of Ice and Fire, avait précédemment exprimé son opinion sur la nécessité de quatre saisons de 10 épisodes chacune pour raconter l’histoire de la guerre civile de la Danse des Dragons tirée de son livre Fire & Blood.

En parallèle, HBO a dévoilé une première bande-annonce pour un autre spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, basé sur les Tales of Dunk and Egg de George R.R. Martin. Cette série se déroule 100 ans avant les événements de la série principale.

Ryan Condal a également abordé l’absence de la Bataille du Goulet dans le final de la saison 2 de House of the Dragon, expliquant que l’équipe souhaitait donner à cet événement majeur le temps et l’espace nécessaires pour le réaliser à la hauteur des attentes des fans. Il promet que cette bataille sera “la plus grande chose à ce jour” que l’équipe aura réalisée.

Otto Hightower sera de retour dans la saison 3

Le showrunner a également évoqué la complexité de la production, comparant chaque saison à la réalisation de plusieurs longs métrages. Ryan Condal s’est excusé lors de cette conférence de presse pour l’attente entre les saisons, tout en assurant que le résultat en valait la peine.

Pour finir, Ryan Condal a teasé le retour d’Otto Hightower, ancien Main du roi et père d’Alicent, brièvement aperçu emprisonné dans les dernières images de la saison 2. Sans donner de détails, le showrunner promet que l’histoire du personnage n’est pas encore terminée, laissant présager de nouveaux développements arcs pour lui dans la saison 3.