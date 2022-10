House of the Dragon : l’acteur de Ser Larys explique pourquoi son personnage est si mystérieux

Larys Fort (Matthew Needham) © HBO

Aucun personnage de House of the Dragon ne passe plus de temps à observer que Ser Larys Strong. Toujours dans le calcul, nihiliste, chaotique, l’homme que certains dans le royaume appellent le lord Confesseur et le maître des chuchoteurs au conseil restreint a opéré dans l’ombre tout au long de la saison, regardant ce que font les autres.

Au cours des deux dernières semaines, les fans ont pu comprendre à quel point Larys pouvait être dangereux, car il a été révélé qu’il avait fait tuer son père et son frère dans le but d’aider la reine Alicent, ainsi que de renforcer son propre héritage. Nous savons jusqu’où Larys ira pour faire avancer les choses, mais nous savons encore très peu de choses sur les raisons pour lesquelles il agit comme tel.

L’acteur de Larys Fort s’exprime

Matthew Needham, qui joue Larys dans House of the Dragon, a récemment parlé à EW de son personnage, qui rappelle à la plupart des fans certains personnages de Game of Thrones comme Littlefinger ou Varys. Cependant, Needham n’aime pas trop en dire sur Larys, car le mystère qui entoure le personnage fait partie de ce qui le rend si particulier.

« C’est difficile parce que ce que je trouve agréable dans ce personnage, dans les livres, en tout cas, c’est que vous n’êtes pas tout à fait sûr de la raison pour laquelle il fait ce qu’il fait » a expliqué Needham. « C’est pourquoi cela rend les interviews assez difficiles, parce que j’aimerais garder ce petit côté mystère en lui. Si vous commencez à tout expliquer, ça devient moins intéressant. Mais c’est quelque chose qui m’a toujours intéressé. Il est parfois flou, parfois non ».

Needham a également été interrogé sur les objectifs de Larys tout au long de la série. Il a commencé comme quelqu’un qui traînait juste en arrière-plan à Port-Réal et qui s’est soudainement enfoncé dans une brèche pour prendre le pouvoir. A-t-il un plan ? Est-ce par opportunisme ?

« Oui, je pense qu’il a un plan. Il suit une direction précise » a déclaré Needham. « Vous ne pouvez pas juste être énigmatique pour l’amour d’être énigmatique » dit-il, « non, je pense qu’il a quelque chose qu’il essaie de faire » a-t-il ajouté. « On dirait qu’il ne pourrait pas faire de mal à une mouche, alors qu’il tire les ficelles. Je pense qu’il sait où il veut aller. Je pense qu’il a des projets et il est prêt à les mener à bien » a-t-il conclu.

Basée sur le livre Feu et Sang de George R.R. Martin, la série House of the Dragon est diffusée sur OCS.

