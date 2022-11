House of the Dragon : voici pourquoi le dragon de Daemon reflète sa nature

Le superviseur des effets visuels de House of the Dragon, Mike Bell, a expliqué comment le dragon Caraxès appartenant à Daemon Targaryen a été conçu pour représenter sa vraie nature. Il explique que tous les dragons de la série ont été pensés pour qu’ils reflètent leurs dragonniers.

Daemon et Caraxès © HBO

Le superviseur des effets visuels de House of the Dragon, Mike Bell, a expliqué comment le dragon de Daemon Targaryen représentait sa vraie nature. Interprété par Matt Smith, le personnage est rapidement devenu l’un des personnages les plus appréciés introduits dans la préquelle de Game of the Thrones, bien qu’il soit particulièrement arrogant et insensible.

Cependant, c’est exactement ce qui fait de Daemon un personnage si complexe (et accessoirement l’un des favoris de l’auteur George R.R. Martin). Malgré son comportement parfois épouvantable, Daemon est charismatique, loyal et héroïque, un dragonnier expérimenté et probablement le personnage le plus important de la série.

Pourquoi Caraxès reflète la nature de Daemon

Mike Bell, superviseur VFX pour la Moving Picture Company qui a travaillé sur House of the Dragon, a expliqué à Screen Rant comment les bêtes de la série ont été conçues afin de refléter au mieux leurs cavaliers. Cette attention aux détails aura été apportée par son équipe épaulée par l’auteur George R.R. Martin.

Il explique comment le dragon Caraxès de Daemon était unique et différent des autres en raison de son cou, ressemblant à un serpent. Dans son interview, le spécialiste des effets s’explique. « L’équipe d’animation a même commencé à penser à la façon dont ils [les dragons] secouaient la tête. Meleys le fait comme une lionne le ferait, tandis que Caraxès était unique et différent des autres. Il ressemble beaucoup plus à un serpent, il est légèrement nerveux, un peu à fleur de peau » dit-il. « On a beaucoup réfléchi à leur façon de bouger et à leur façon de marcher. »

Le spécialiste évoque aussi le premier épisode et le moment où Daemon calme Caraxès dans la grotte. « […] Il est tordu et essaie de s’intégrer dans la grotte, mais il n’aime pas être confiné. Il veut voler, là-bas, être comme Daemon » dit-il. En plus d’aspirer à être libre comme Dameon, Caraxès est un peu imprévisible et dangereux, tout comme son cavalier. Un autre exemple est Meleys, le dragon monté par Rhaenys Targaryen, qui semble être royal et matriarcal, avec des cornes ressemblant à une couronne.

Avec la guerre de succession qui devrait s’intensifier dans la saison 2 de House of the Dragon, attendez-vous à encore plus de batailles de dragons à venir.