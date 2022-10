House of the Dragon : pourquoi Daemon est le Targaryen le plus important de la série

House of the Dragon entre dans l’œil dans la tempête. Viserys est impuissant, Alicent et ses alliés prennent de plus en plus de place et la Maison Targaryen s’écroule. De nombreux éléments démontrent que Daemon sera le Targaryen « pivot » de la série et voici pourquoi.

Dameon Targaryen (Matt Smith) © HBO

Avertissement : ce qui suit contient des spoilers pour House of the Dragon Saison 1, épisode 7, diffusé le 2 octobre 2022 sur HBO.

House of the Dragon ne cesse de souligner à quel point la Maison Targaryen est influente dans l’histoire de Westeros. Il y a de nombreux membres incroyables au sein de cette famille, d’Aegon le Conquérant à Jaehaerys le Vieux Roi.

Pourtant, à l’époque de la série, Daemon Targaryen, dont la bisexualité a été démontrée, est peut-être l’un des membres les plus importants de cette ancienne maison puisqu’il exerce un grand pouvoir, à la fois politiquement et physiquement. En tant que tel, Daemon est la personne qui pourra sûrement aider à placer Rhaenyra sur le trône de fer.

Daemon Targaryen, ce personnage emblématique et pivot de la saga

Compte tenu de ses qualités, Daemon aurait fait un roi fantastique. Malheureusement pour lui, le destin en aura décidé autrement. Pourtant, l’homme n’aura jamais cessé de se battre pour sa position. Il aura gagné la guerre des Degrés de Pierre, presque par dépit, et aura continué à se battre pour sa famille et les gens qu’il aimait.

Cependant, Daemon est également impitoyable, car il fera tout pour obtenir ce qu’il veut. Il a épousé Laena Velaryon et a eu deux enfants avec elle, désormais maternés par Rhaenyra. Daemon est aussi et désormais une figure paternelle pour les fils de Rhaenyra : il ne les laissera pas tomber.

Lors de leurs retrouvailles aux funérailles de Laena, Rhaenyra montre à quel point elle avait eu besoin de Daemon au cours de la dernière décennie. Elle avoue qu’elle ne peut plus affronter seule Alicent et ses alliés et qu’elle a besoin de lui à ses côtés pour relever les défis à venir. Daemon a toujours aimé Rhaenyra et il n’a jamais cessé de s’occuper d’elle. Même à l’enterrement, alors que l’oncle de Laena lançait des insultes envers Rhaenyra et ses fils, Daemon a soutenu sa nièce en détournant leur attention.

Rhaenyra et Daemon © HBO

Toutes ces actions montrent à quel point Daemon est essentiel pour la Maison Targaryen, car il est le seul à vraiment se soucier de l’héritage de sa famille. Malgré les immenses qualités et les bonnes intentions de Viserys, qui est un roi bon et juste, Daemon est différent de son frère qui s’intéresse plus à sculpter ses modèles dans sa chambre qu’à arriver à résoudre les problèmes qui couvent au sein de sa famille. La Maison Targaryen tombe en morceaux, mais Rhaenyra et Daemon sont déterminés à restaurer l’unité de leur maison et à éliminer les factions belligérantes.

L’épisode 7, qui était d’ailleurs très peu éclairé, était crucial. Aemond, fils d’Alicent, a perdu son œil après une attaque de Lucerys, fils de Rhaenyra. La guerre arrive, et Daemon est le commandant le plus expérimenté et le plus puissant de la famille avec son dragon Caraxes. Il a dirigé des soldats à plusieurs reprises et a gagné le respect des personnes qui ont combattu avec lui. Rhaenyra a besoin de son expérience pour l’aider à gagner la Danse des Dragons. Sa présence est essentielle pour assurer sa victoire.

Rhaenyra a le droit légitime au trône de fer et Daemon commettra n’importe quel péché pour la voir s’y asseoir. Le calcul est simple : Rhaenyra a admis qu’elle avait besoin de Daemon, Viserys veut que son frère revienne à Port-Réal et Daemon sait qu’il a toutes les cartes en main pour unir et renforcer sa famille. Tout indique donc à l’heure actuelle que Westeros et la Maison Targaryen ont plus que jamais besoin de ce personnage clivant pour rester forts face à l’adversité.