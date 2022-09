Huawei MateBook X Pro (2022) : plus léger et plus puissant, l’ultrabook premium arrive en France

Huawei a levé le voile sur le MateBook X Pro (2022) qui arrive en France d’ici quelques jours. L’ordinateur portable haut de gamme est plus léger et plus puissant que son prédécesseur avec un processeur i7 de 12e génération.

À l’occasion de l’IFA 2022 de Berlin, Huawei a présenté le MateBook X Pro (2022). Il sortira d’ici quelques jours en France et en Europe. Le MateBook X Pro avait déjà été annoncé il y a quelques mois en Chine, mais c’est un modèle un peu différent qui va sortir chez nous. Au programme : un design repensé et de nouveaux composants pour faire du MateBook X Pro (2022) un ultrabook haut de gamme.

Le MateBook X Pro (2022) – Crédit : Huawei

Après avoir revisité les MateBook et MateBook E que nous avons eu l’occasion de tester cette année, Huawei lance son MateBook X Pro (2022) avec un processeur i7 de 12e génération. Son châssis en alliage de magnésium lui confère un poids encore plus léger que son prédécesseur. L’ultrabook premium de Huawei pèse effectivement 1,26 kg grâce à cet alliage. C’est particulièrement léger pour un ordinateur de cette taille. Le modèle 2022 introduit aussi une nouvelle couleur bleue appelée « Ink Blue ».

Huawei améliore les performances de son MateBook X Pro avec Intel Evo

Au niveau de l’écran, le MateBook X Pro (2022) accueille une dalle FullView tactile de 14,2 pouces en 3K avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ses bordures sont très étroites avec un rapport écran/châssis de 92,5 %. Huawei a aussi précisé que l’écran est revêtu d’une couche optique AR nano. Celle-ci « réduit de 60 % les reflets lumineux ».

Le MateBook X Pro (2022) profite donc d’un design plus épuré et plus léger. Il ne sacrifie cependant pas pour autant les performances, loin de là. La machine est certifiée Intel Evo avec un i7-1260P de 12e génération. Ce processeur haut de gamme est accompagné par une puce graphique intégrée Intel Iris Xe, 16 Go de RAM et 1 To de SSD NVMe.

Des améliorations ont également été apportées au pavé tactile, le Huawei Free Touch, avec un retour haptique. Il est capable d’interpréter « huit combinaisons innovantes pour faire des captures d’écran, régler la luminosité, le volume, et bien plus encore ». En ce qui concerne la batterie de 60 Wh, Huawei annonce une autonomie de 7,1 heures en lecture vidéo 1080p.

Le nouveau Huawei MateBook X Pro sera disponible à partir du 16 septembre 2022 en France. Il sera vendu à 2 199 €. L’ultrabook premium reste ainsi plus abordable qu’un MacBook Air M2 avec 16 Go de RAM et 1 To de SSD.

Source : Huawei