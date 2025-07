Huawei Pura 80 : le nouveau smartphone inspiré de l’iPhone

Huawei change de cap et lance le Huawei Pura 80, un nouveau smartphone qui adopte un design et des caractéristiques proches de l’iPhone.

Pura 80 : Huawei change de style avec un smartphone à l’allure d’iPhone

Huawei vient de lever le voile sur son tout nouveau Pura 80, et une chose saute immédiatement aux yeux : son allure rappelle furieusement un certain modèle d’iPhone avec son écran plat, ses bords droits et même une version en cuivre doré.

C’est un changement de cap notable pour Huawei, qui abandonne ici les courbes caractéristiques de ses anciens modèles. Finis les écrans incurvés et les châssis tout en douceur : place à une esthétique angulaire et épurée, très proche de celle que l’on retrouve depuis l’iPhone 12. Pour une marque qui a longtemps cultivé sa propre identité visuelle, ce virage marque une volonté de se positionner comme une alternative directe aux smartphones Apple, notamment en Chine.

Quelles sont les caractéristiques du nouveau Pura 80 ?

Techniquement, le Pura 80 s’équipe d’un écran OLED de 6,6 pouces affichant une résolution de 2760 x 1256 pixels, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. La luminosité atteint un impressionnant 2800 cd/m², ce qui garantit une bonne lisibilité même en plein soleil. Côté autonomie, la batterie de 5600 mAh offre une recharge rapide de 66W en filaire et 50W sans fil, des performances que peu de concurrents égalent aujourd’hui.

Pour le processeur, Huawei fait le choix d’un composant maison avec le Kirin 9010S, une version optimisée du Kirin 9010 utilisé dans le Pura 70 Ultra. Cette puce à huit cœurs promet un gain de performance d’environ 33 %, tout en restant en retrait du Kirin 9020, réservé aux modèles les plus haut de gamme.

L’appareil photo suit cette même logique : le Pura 80 embarque un triple capteur (50, 12 et 13 mégapixels), accompagné d’un capteur spectral, comme sur le Mate X6. C’est suffisant pour un usage courant, mais bien en dessous de l’arsenal photographique du Pura 80 Ultra, plus ambitieux et nettement plus cher.

Côté finition, le choix des couleurs inclut le cuivre doré, une teinte que les rumeurs annoncent aussi chez Apple pour son prochain iPhone 17 Pro. Simple hasard ? Difficile à croire. Noir, blanc et vert viennent compléter la gamme. Le smartphone est certifié IP68 et tourne sous HarmonyOS 5.1, le système développé par Huawei pour remplacer Android depuis les sanctions américaines.

Le modèle de base du Huawei Pura 80 avec 256 Go et 12 Go de RAM est proposé à environ 560 € en Chine, soit moins cher que son prédécesseur. Les versions avec 512 Go (620 €) et 1 To (740 €) restent également abordables, du moins sur le marché chinois.

Le nouveau smartphone sera disponible en Chine à partir du 30 juillet. Aucune date n’a été annoncée pour l’Europe, où la marque reste encore en reconstruction.