BYD Dolphin : la version 2025 ne coûtera que 12 655 €, son autonomie est juste incroyable

BYD ne cesse de prendre de l’ampleur et sur le marché des voitures électriques, le constructeur chinois va surpasser Tesla en termes de ventes selon les prévisions. Il faut dire que la firme a de solides atouts avec ses véhicules à prix cassé. L’an prochain, la Dolphin aura droit à une version mise à jour dont le prix de départ sera d’environ 12 655 €.

Le Dolphin de BYD s’offre une nouvelle version 2025

La BYD Dolphin est la voiture électrique la plus abordable du constructeur et en 2025, sa nouvelle version sera vendue à partir de 13 700 $ (12 655 € environ) tout en s’équipant d’une plus grande batterie. Et donc d’une autonomie accrue par rapport au modèle précédent. Il s’agit d’une sortie six mois après le lancement de l’édition “Glory” de la Dolphin, preuve que BYD souhaite s’imposer sur le marché des voitures électriques en termes de rapport qualité-prix.

© BYD

Cette version 2025 de la Dolphin dit “Renewal” aura droit à quatre niveaux de finition : Vitality, Free, Fashion et Knight. La version la plus haut de gamme est la Knight pour environ 17 850 $.

© BYD

Les versions Vitality, Free et Fashion sont équipées d’une batterie BYD Blade de 45 kWh avec une autonomie jusqu’à 420 km selon le cycle d’homologation chinois. La version Knight peut parcourir jusqu’à 520 km via sa batterie de 60 kWh. À titre de comparaison, le modèle de base de la Dolphin a une autonomie maximale de 302 km avec une batterie de 32 kWh.

Les trois versions les moins chères sont dotées du même groupe motopropulseur délivrant jusqu’à 70 kW tandis que la version Knight bénéficie d’un moteur plus puissant pouvant atteindre 150 kW.

© BYD

À l’intérieur de la BYD Dolphin se trouve le système de connectivité intelligent DiLink et un écran d’infodivertissement rotatif de 12,8 pouces. Pour les dimensions, la future version 2025 conserve celles de la génération actuelle.

Si la BYD Dolphin version 2025 arrive en Europe, continent visé par le constructeur chinois, il y a fort à parier que l’entreprise renforcera sa position. Beaucoup estiment que les voitures électriques sont trop coûteuses, ces modèles vendus à prix cassés ont de solides arguments.