IKEA et Lego s’associent pour créer des boîtes de rangement créatives

Les enfants adorent les Lego. Ils passent des heures à construire des mondes entiers avec les petites briques en plastique. Cependant, les jouets peuvent finir par se retrouver éparpillés dans toute la maison. Pour apporter une solution créative à ce problème, Lego s’est associé à Ikea pour créer Bygglek, un système de stockage qui sert également de structure de jeu.

Crédit : Ikea

Le géant suédois du meuble IKEA et le groupe danois LEGO sont prêts à lancer la gamme Bygglek le 1er octobre. Les boîtes de rangement blanches existent en trois tailles : petite (10 dollars), moyenne (13 dollars) et grande (15 dollars). Chacune possède un couvercle avec des plots permettant de construire par-dessus, ainsi qu’un ensemble spécial de briques LEGO.

Selon un responsable, Rasmus Buch Løgstrup, « Bygglek, c’est plus que des boîtes. Il s’agit de stockage et de jeu entremêlés. Bygglek offre aux familles une gamme de produits qui contribuent à créer de l’espace pour plus de jeu dans leur quotidien, en alimentant la créativité et en permettant de s’amuser ensemble. C’est une possibilité de jouer, d’afficher les créations sympas et d’y revenir pour rejouer, refaire, recréer ou recommencer. ». La marque avait récemment lancé des briques en braille pour les enfants malvoyants.

Les boîtes ont des creux sur le côté. Ceux-ci peuvent être améliorés avec des fenêtres Lego, transformant les pièces de de la gamme en petites maisons pour pouvoir abriter la nouvelle gamme Super Mario. Tout est bien évidemment compatible avec les Lego déjà commercialisés.

Un autre produit sera disponible

De plus des caisses, Ikea va également sortir un ensemble Lego de 201 pièces pour un prix de 15 dollars, qui vous aidera à construire ce que vous désirez. Il s’agit peut-être d’un des rares produits Ikea pour lequel un manuel d’instructions n’est pas nécessaire. Les produits sont attendus en Europe et en Amérique du Nord en 2020, avant d’être commercialisés partout dans le monde à une date ultérieure.

LEGO NES : un passionné a transformé le nouveau set en un véritable émulateur NES

Source : ikea