Super Mario 64 : une cartouche vendue à 1,5 million de dollars aux enchères explose tous les records

Super Mario 64 est devenu le jeu le plus cher de l’histoire. Il vient de se vendre aux enchères hier, dimanche 11 juillet, pour le prix de 1,56 million de dollars. Le jeu sorti en 1996 sur la Nintendo 64 a battu tous les records, notamment celui de The Legend of Zelda sur la NES dont une cartouche s’est vendue à 870 000 dollars vendredi dernier.

La cartouche de Super Mario 64 vendue à 1,5 million de dollars – Crédit : Heritage Auctions

La vente aux enchères était organisée par la maison Heritage Auctions qui a vendu une cartouche de Super Mario Bros. à 660 000 dollars il y a quelques mois. Ce jeu détenait le record du jeu le plus cher jusqu’à la vente de The Legend of Zelda la semaine dernière.

Cette cartouche de Super Mario 64 est dans un état incroyable

La cartouche de Super Mario 64 s’est vendue à un tel prix pour plusieurs raisons. D’une part, la cartouche est toujours scellée dans son emballage d’origine. D’autre part, elle est classée en qualité A++ et notée 9,8/10. Comme Heritage Auctions l’a précisé, « l’état de cet exemplaire est tellement époustouflant que nous ne savons vraiment pas quoi dire ».

Les copies de Super Mario 64 sont relativement faciles à trouver à l’heure actuelle. Il est cependant extrêmement rare de trouver une cartouche qui n’a jamais été ouverte en excellent état comme celle-ci. De plus, Super Mario 64 est un jeu iconique qui a accompagné plusieurs générations de joueurs. Après avoir été porté en 4K sur PC sans émulateur, Super Mario 64 a été porté sur la Dreamcast de Sega quelques mois plus tard.

De manière générale, les jeux rétro prennent de plus en plus de valeur ces dernières années. La plupart se vendent à quelques milliers de dollars comme la cartouche de Pokémon Or qui s’est récemment vendue à 3 600 dollars aux enchères. Néanmoins, certaines atteignent désormais des prix beaucoup plus élevés. C’est bien la première fois qu’une cartouche de jeu dépasse le million de dollars.

Source : Slash Gear