Il vend des Pokémon modifiés illégalement et risque 5 ans de prison

Pour avoir vendu des Pokémon modifiés illégalement en touchant aux fichiers de sauvegarde de Pokémon Violet et Écarlate, un Japonais risque jusqu’à 5 ans de prison et une amende de plus de 30 000 $.

Yoshihiro Yamakawa a modifié les fichiers de sauvegarde de Pokémon Violet et Écarlate pour vendre des Pokémon modifiés illégalement

L’homme se faisait 80 € environ pour chaque Pokémon vendu

Il risque une amende de plus de 30 000 $ et une peine de prison jusqu’à 5 ans

Pokémon reste l’une des plus lucratives franchises au monde et rien ne le fera bouger son trône, pas même Palworld. Il faut dire que l’engouement autour de l’univers est énorme, notamment grâce aux jeux. Comme nous l’apprennent les médias japonais, un homme se retrouve face à la justice pour avoir vendu des créatures illégales. On vous explique tout.

Il modifiait les fichiers de sauvegarde de Pokémon Violet et Écarlate

C’est le 9 avril que Yoshihiro Yamakawa a été arrêté. Son crime ? Avoir modifié les fichiers de sauvegarde de Pokémon Violet et Écarlate, derniers épisodes de la Nintendo Switch, pour vendre des créatures modifiées illégalement. L’homme de 36 ans recevait des commandes personnalisées de joueurs pour en modifier les statistiques ou le coloris.

Entre décembre 2022 et mars 2023, Yoshihiro Yamakawa a amassé un beau pactole puisque ses Pokémon lui rapportaient environ 80 € chacun avec, parfois, des opérations promotionnelles. Selon les autorités, cette pratique lui a rapporté plusieurs dizaines de milliers d’euros, voire des centaines.

Jusqu’à 5 ans de prison pour non-respect de la loi

Face à la justice, Yoshihiro Yamakawa explique l’avoir fait pour “gagner ma vie” comme le rapporte BFMTV. Mais la loi japonaise est intransigeante puisqu’il s’agit d’un non-respect de la loi de la concurrence déloyale. La peine pourrait être salée car, en plus d’une amende de plus de 30 000 $, on parle d’une peine maximale de 5 ans de prison. Alors certes, il y a des chances qu’il ne reste pas derrière les barreaux pendant toute cette période mais le Japon reste un pays très sévère en termes de justice. Les sanctions sont lourdes.

Yoshihiro Yamakawa a reconnu les faits, peut-être que la justice se montrera plus clémente à son égard. Cette affaire nous rappelle que même la modification de fichiers dans un jeu vidéo est considérée comme un crime. D’autant plus qu’il s’agit d’un titre permettant d’affronter d’autres joueurs qui peuvent donc tricher avec ces méthodes. Et là, c’est tout l’équilibre de Pokémon Violet et Écarlate qui s’effondre.

Source : BFMTV