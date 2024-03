Imprimante HP DeskJet 4230e : ne passez pas à côté de son prix très avantageux

Chez Cdiscount, l’imprimante multifonction HP DeskJet 4320e bénéficie de plusieurs réductions et passe ainsi à 52 € pour les membres CDAV.

Si votre imprimante vient de vous lâcher, c’est le moment de penser à investir. Toutefois, si vous voulez trouver une imprimante performante, efficace et à un tarif raisonnable, voici une excellente affaire à ne pas rater chez Cdiscount. Actuellement l’imprimante HP DeskJet 4320e passe à seulement 69,99 € au lieu de 79,99 €. Attention les membres CDAV vont avoir une surprise supplémentaire.

Cette imprimante HP est vraiment à un prix raisonnable chez Cdiscount

Proposée à un excellent prix, les membres CDAV vont avoir la bonne surprise de bénéficier d’une réduction supplémentaire. En effet, ils pourront cumuler les deux réductions et donc payer cette imprimante seulement 52,49 € soit un pourcentage de remise de 25 %. A noter que vous aurez en plus la livraison offerte à votre domicile ou en point relais et un accès au programme Instant Ink durant 3 mois. Autant dire qu’à ce tarif, obtenir une imprimante HP toute neuve est vraiment un deal intéressant. Si vous êtes à deux doigts de craquer, voici quelques détails sur le produit concerné.

Cette imprimante HP DeskJet 4320e, est multifonction puisque vous pourrez bien évidemment imprimer mais aussi photocopier et scanner vos documents. Cette imprimante est simple d’installation et d’utilisation grâce à sa connexion Wifi ou à l’aide de son câble, elle est compatible avec les systèmes Mac, Windows et ChromeOS.

Cdiscount propose ce produit dans un coloris blanc, avec des dimensions de 42,8 x 33,2 x 20 cm pour un poids de 4,8 kilos.

Toutefois, si vous avez le moindre doute avant de finaliser votre achat, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleures imprimantes, ainsi vous serez certain d’acheter un produit qui correspondra à vos attentes.