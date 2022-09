Incarner Gorr ou Batman ? Christian Bale révèle sa préférence

Christian Bale © Warner Bros. / Marvel Studios

Christian Bale s’est invité récemment dans le MCU en incarnant l’antagoniste Gorr dans Thor : Love and Thunder. Au cours de sa carrière, l’acteur est entré dans la peau de nombreux personnages différents. Les fans d’intrigues super-héroïques retiennent évidemment son incarnation de Batman dans la trilogie à succès The Dark Knight réalisée par Christopher Nolan. Après s’être engouffré dans le camp des gentils et des vilains, quelle est la préférence du comédien ?

Interrogé à ce sujet par Screen Rant, Bale a confié qu’il préférait incarner les rôles de méchants. « Non seulement (les méchants) s’amusent plus, mais ils sont aussi plus faciles à jouer. Car tout le monde est fasciné par les méchants, n’est-ce pas ? Dès que le vilain apparaît à l’écran, plus personne ne regarde le gentil. Tous les yeux sont tournés vers le méchant, donc c’est un rôle bien plus facile à tenir ».

Christian Bale se complaît dans les rôles de méchant

Au vu de ses déclarations, on imagine qu’il campera à nouveau des rôles de méchants dans des productions futures. Christian Bale peut d’ailleurs remercier ses enfants qui l’ont forcé à intégrer le casting de Thor 4.

Enchanté par le pitch et le casting, l’acteur souhaitait en outre collaborer avec Taika Waititi dont il apprécie le talent. Pour autant, il craignait les conflits d’horaires, à tel point qu’il était sur le point de décliner l’offre. Mais ses enfants lui ont fait changer d’avis. « Ils m’ont donné l’ordre et j’ai obéi consciencieusement », reconnaît-il.

Bale restera dans la postérité pour son incarnation très réussie du chevalier noir dans la saga de Nolan. Depuis, d’autres acteurs lui ont succédé dans le costume emblématique du justicier. Après Ben Affleck, c’est Robert Pattinson qui a pris la relève dans The Batman. Christian Bale lui avait alors donné un conseil essentiel pour « pisser » tranquillement malgré la Batsuit.

Source : Screen Rant