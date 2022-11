Indiana Jones aurait bientôt droit à sa propre série sur Disney+

Après Indiana Jones 5, le plus célèbre aventurier pourrait bien revenir sur petit écran. Selon un nouveau rapport, Lucasfilm et Disney seraient en train de travailler sur une série Indiana Jones. Celle-ci serait donc diffusée sur Disney+.

Le plus célèbre des aventuriers n’est pas près de nous quitter. Après Indiana Jones 5 attendu pour 2023 au cinéma dont les 30 premières minutes sont badass, le professeur d’archéologie pourrait revenir sur petit écran. Un nouveau rapport de Variety affirme effectivement que Disney et Lucasfilm seraient en train de travailler sur une série Indiana Jones.

Indiana Jones dans Les Aventuriers de l’Arche perdue (1981) © Paramount Pictures

Indiana Jones aurait donc droit à sa propre série sur Disney+, mais ce n’est pas encore pour tout de suite. Le projet n’en est qu’à ses débuts. Pour le moment, il s’agit surtout d’une idée évoquée par Lucasfilm et Disney lors d’une réunion avec des scénaristes. Si le développement d’une série Indiana Jones est approuvé, la série n’arrivera certainement pas avant Indiana Jones 5.

Indiana Jones pourrait être de retour sur petit écran après Indiana Jones 5, mais pas Harrison Ford

Dans son rapport, Variety explique que Disney est « à la recherche d’un scénariste pour prendre en charge le projet, donc aucun détail de l’intrigue n’est disponible ». Encore une fois, il est trop tôt pour avoir une quelconque idée du type de série dont il s’agira. La série Indiana Jones pourrait être un spin-off de la franchise cinématographique.

À la manière de House of the Dragon qui se déroule 200 ans avant les évènements de Game of Thrones, la série Indiana Jones pourrait se dérouler avant les évènements que l’on connaît avec Henry Walton Jones Jr. Elle pourrait même introduire un nouvel aventurier.

En tout cas, une chose est presque certaine. Harrison Ford ne sera sûrement pas de la partie. L’acteur âgé de 80 ans a déjà confirmé qu’Indiana Jones 5 sera son dernier film dans la peau du célèbre aventurier. En parlant d’Indiana Jones 5, Harrison Ford a déclaré lors de la récente convention D23 que : « je suis très fier de dire que celui-ci est fantastique. Nous avons une histoire très humaine à raconter ». Lors de cette même convention, Harrison Ford a retrouvé Ke Huy Quan qui jouait Demi-Lune il y a 38 ans dans Indiana Jones et le Temple maudit.

