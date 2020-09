Intel change de logo et dévoile ses processeurs de 11ème génération

Le célèbre logo circulaire a disparu. Il a été remplacé par une police de caractères plus simple aux couleurs plus vives, destinée à représenter l’entreprise qui a progressé au-delà des puces informatiques. C’est le quatrième logo d’Intel. L’ancien logo avait fait ses débuts en 2006.

Crédit : Intel logo – Intel

Intel a également annoncé aujourd’hui une toute nouvelle plateforme appelée Intel Evo. En outre, Intel Evo est une combinaison de la 11e génération de processeurs et du projet Athena, qui se concentre sur l’optimisation de l’autonomie des PC portables.

Les nouveaux processeurs d’Intel font face à une concurrence sérieuse. Apple a annoncé ses propres processeurs fabriqués en interne lors du WWDC20 en juin dernier, et nous devrions voir les premiers appareils à en être équipés d’ici la fin de l’année. En attendant, du côté de Windows, AMD a fait une percée avec les Ryzen 4000, à destination des ordinateurs portables.

La 11e génération de processeurs Tiger Lake pour ordinateurs portables sera dotée des nouveaux iGPU Xe de la société, du support du Thunderbolt 4, du Wi-Fi 6, et d’un grand bond en avant en termes de performances et d’autonomie par rapport aux précédentes puces Ice Lake. Ainsi, la société affirme que la nouvelle gamme de la 11e génération offre les « meilleurs processeurs pour les ordinateurs portables fins et légers. ».

Des processeurs performants

Au total, Intel lance neuf processeurs de 11e génération, répartis entre la série UP3, plus puissante, et de la série UP4. Le Core i7-1185G7 est le plus puissant de tous. Il offre une fréquence de base de 3,0 GHz, un boost turbo maximum sur un seul cœur jusqu’à 4,8 GHz et un boost maximum sur tous les cœurs jusqu’à 4,3 GHz. Les nouveaux processeurs sont toujours gravés en 10 nm, contre 7 nm pour les Ryzen 4000 chez AMD.

Intel promet que les nouvelles puces seront 20% plus rapides que les puces actuelles sur des tâches du quotidien, ainsi qu’une augmentation similaire de 20 % de la puissance générale du système. On peut s’attendre à une à deux heures supplémentaires au niveau de l’autonomie par rapport aux ordinateurs actuels. On les retrouvera dans les futurs ordinateurs portables d’Asus, présentés hier.

Source : Intel