Intel dépasse la barrière des 6 GHz avec son processeur Core i9-13900KS à 919 €

Intel vient d’officialiser son Core i9-13900KS. Cette référence est désormais la nouvelle vitrine de l’offre grand public Raptor Lake-S. Il est annoncé au prix recommandé de 699 dollars et de 919 euros en France, disponible aujourd’hui.

Core i9 13900KS © Intel

Intel lance son processeur de bureau le plus rapide à ce jour, franchissant pour la première fois la barrière des 6 GHz en stock. Le nouveau Intel Core i9-13900KS est basé sur le Core i9-13900K de 13e génération qui s’est approché de la barrière des 6 GHz avec sa fréquence turbo de 5,8 GHz, l’année dernière. Le nouveau i9-13900KS est disponible en magasin dès aujourd’hui, au prix de 699 $. Le prix officiel en euros est de 919 €.

Intel dévoile son Core i9-13900KS

Le 13900KS est le premier processeur à atteindre 6 GHz sans overclocking, utilisant la technologie Thermal Velocity Boost d’Intel. Il le fait en utilisant plus d’électricité, cependant. La puissance de base du 13900K était de 125 watts, et Intel l’a fait passer à 150 watts sur le 13900KS. À la puissance turbo maximale, il va légèrement au-dessus des 250 watts, tout comme le 13900K.

Outre la puissance et les fréquences turbo, le 13900KS est presque identique au 13900K. Les fréquences de base des cœurs de performance ont été augmentées jusqu’à 3,2 GHz, contre 3 GHz sur le 13900K, mais il a les mêmes 24 cœurs (huit cœurs de performance et 16 cœurs d’efficacité), 32 threads, 36 Mo d’Intel Smart Cache et 20 voies PCIe.

Les cartes mères Z790 et Z690 prendront en charge le 13900KS avec une mise à jour du BIOS et les détaillants commenceront à stocker le CPU dans les étagères dès aujourd’hui.

Le dernier processeur d’Intel arrive quelques semaines seulement avant qu’AMD ne lance ses processeurs Ryzen 7000 X3D. AMD affirme que sa puce phare Ryzen 9 7950X3D sera le « processeur ultime pour les joueurs et les créateurs ».