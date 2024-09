Intel lance ses processeurs Core Ultra 200V (Lunar Lake), avec le Snapdragon X Elite de Qualcomm en ligne de mire

Sommaire

Fin octobre 2023, l’américain Qualcomm, bien connu pour ses processeurs pour smartphones, dévoilait sa puce Snapdragon X Elite, destinée aux PC portables fonctionnant sous Windows. Puis, à l’occasion du Computex de Taipei, en juin dernier, les premières configurations dotées de ce processeur ARM sont enfin arrivées chez la plupart des constructeurs (Dell, HP, Acer, Samsung, Asus, Lenovo, etc.). Parmi les principales forces mises en avant par Qualcomm pour son processeur figuraient une consommation électrique réduite, pour que les PC portables puissent bénéficier d’une grande autonomie, ainsi qu’un NPU (Neural Processeur Unit) particulièrement performant, chargé d’accélérer certaines opérations liées à l’intelligence artificielle.

En réaction à l’annonce de Qualcomm, Intel a lancé en fin d’année dernière sa première génération de puces Core Ultra (nom de code Meteor Lake). Si ces processeurs disposent d’un iGPU ARC très convaincant, car beaucoup plus véloce que le précédent iGPU d’Intel (le Iris Xe), leur NPU, en revanche, n’est pas à la hauteur de celui du Snapdragon X Elite.

Aussi, le géant des processeur se devait de réagir rapidement, pour contrer Qualcomm, qui devenait une menace très sérieuse. C’est pour cela qu’Intel lève le voile aujourd’hui sur ses processeurs Core ultra de deuxième génération, appelés Core Ultra 200V (nom de code Lunar Lake), qui – bien sur – a pour mission de faire oublier le Snapdragon X Elite de Qualcomm.

Et ce sont pas moins de neuf nouvelles références qui vont débarquer au sein des PC portables de cette fin d’année : quatre de type Core Ultra 5, quatre autres Core Ultra 7 et un Core Ultra 9. Et, bien sur, tous les constructeurs de PC portables sont sur le point d’annoncer leurs configurations de fin d’année qui exploiteront ces nouvelles puces.

Parmi les poins forts mis en avant par Intel pour promouvoir sa nouvelle génération de processeurs, le premier concerne les performances de ses nouveaux cœurs. Et, en l’occurrence, la grande nouveauté réside dans le fait que les nouveaux cœurs P, ou performants (nom de code Lion Cove), ne font plus appel à la technologie d’hyperthreading d’Intel. Rappelons que, jusqu’à maintenant, ces cœurs étaient les seuls à pouvoir gérer deux threads en parallèle.

Du coup, chaque cœur se focalise désormais sur une seule tâche. Et comme toutes les puces de la série Core Ultra 200V embarquent 8 cœurs (4 de type P et 4 de type E), elles ne peuvent gérer que 8 threads. Et, malgré cela, Intel promet des performances en hausse ! Les nouvelles références ne se différencient désormais que par la fréquence maximale de leurs cœurs E et P.

Les performances du nouveau iGPU constituent un autre point fort des puces Core Ultra 200V. Appelé ARC 140V (Core Ultra 7 et 9) ou ARC 130V (Core Ultra 5), il exploite l’architecture Xe2, annoncée plus rapide de 31 % que l’iGPU ARC du Core Ultra 7 155H. Rappelons que les performances graphiques de l’iGPU Adreno, présent au sein du Snapdragon X Elite, sont loin d’être étonnantes (pour être gentil, on peut dire que Qualcomm dispose une sérieuse marge de progression pour rattraper Intel dans ce domaine). Le nouvel ARC des Core Ultra 200V est même annoncé 16 % plus rapide que le Radeon 890M présent au sein du Ryzen 9 AI HX 370 d’AMD.

En plus de nous avoir montré le comportement de son nouveau Core Ultra 9 288V avec différents benchmarks, Intel a fait la démonstration que le jeu Rise Of The Tomb Raider fonctionnait très bien (avec 73 images par seconde en moyenne !) avec un niveau graphique Moyen.

Bien sur, les performances pour les traitements relatifs à l’IA sont aussi mis en avant, grâce à un nouveau NPU, censé délivrer un haut niveau de performance : 40 TOPS pour celui qui est intégré aux Core Ultra 5 et 47/48 TOPS pour celui des Core Ultra 7 et Core Ultra 9. En cumulant les performances du CPU, du GPU et du NPU, les Core Ultra 200V peuvent atteindre jusqu’à 120 TOPS !

Pour confirmer ses affirmations, Intel a fait tourner le benchmark AI Computer Vision de l’application Proycon, avec lequel le Snapdragon X Elite le plus véloce de Qualcomm – le modèle X1E-84-100 présent par exemple dans le Galaxy Book3 Edge de Samsung – a obtenu un score de 1776. Et le Core Ultra 9 288V s’est montré un peu véloce, avec un score de 1818, ce qui est normal en regard des puissances des deux NPU (45 TOPS pour le Snapdragon X Elite et 48 TOPS pour le Core Ultra).

Enfin, le dernier point fort des puces Core Ultra 200V réside dans leur efficacité énergétique. Le constructeur annonce une consommation comprise entre 8 et 17 W, sauf pour le Core Ultra 9 qui grimpe à 30 W (et jusqu’à 37 W pour toutes les puces en mode Turbo).

Les nouveau cœurs E (nom de code Skymont) sont toujours moins énergivores. Au final, Intel nous annonce une consommation en baisse. en effet, celle-ci peut être jusqu’à 50 % inférieure à celle de la première génération de Core Ultra. De cette façon, les PC portables dotés d’une puce de la série Core Ultra 200V offriraient une meilleure autonomie que ceux équipés du Snapdragon X Elite de Qualcomm ou du Ryzen 9 AI 370 HX d’AMD (lire notre test de l’Asus Zenbook S 16 OLED).