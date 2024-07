iOS 18 n’intègrera pas que ChatGPT, ce célèbre chatbot est aussi au programme !

iOS 18 est synonyme du déploiement Apple Intelligence, le nom englobant toutes les fonctionnalités d’IA qui seront intégrées à l’iPhone. ChatGPT en fait partie, mais ce sont également Google Gemini et Claude d’Anthropic qui pourraient faire leur arrivée.

Lors de la WWDC 2024, Apple annonçait son entrée dans la course à l’IA pour l’automne, avec iOS 18. Ce n’est pas trop tôt : ses principaux concurrents Samsung et Google déploient des fonctionnalités dopées à l’IA dans leurs smartphones depuis plusieurs mois. Alors pour rattraper ce retard, la firme à la pomme doit frapper fort avec Apple Intelligence, le nom englobant toute l’IA de son écosystème.

Dans cet objectif, Apple négocie avec ses concurrents depuis mars pour intégrer leurs puissants chatbots au système d’exploitation l’iPhone. Première entreprise à être arrivé à un accord : OpenAI, l’entreprise derrière le célèbre ChatGPT.

Des négociations étaient également en cours avec Google pour intégrer Gemini dans iOS 18, ainsi qu’avec Anthropic pour utiliser Claude. La signature de l’accord avec OpenAI aurait pu faire croire que ces discussions étaient donc logiquement terminées. Il semblerait que non : Apple voudrait également intégrer les services d’autres de ses concurrents dans iOS 18.

iOS 18 intègrera aussi les chatbots Gemini et Claude à terme

Dans sa newsletter Power On de ce dimanche, Mark Gurman nous a une fois de plus régalés de nombreuses informations glanées chez Apple. En parlant de l’intégration de l’IA dans iOS 18, le journaliste de Bloomberg indique que Meta et Apple avaient également eu une courte discussion concernant LLaMA 2, le chatbot de la maison-mère de Facebook. Malheureusement pour Mark Zuckerberg, son IA n’aurait pas convaincu Tim Cook.

Surtout, dans le paragraphe suivant, Mark Gurman indique :

Quant à un accord entre Apple et Google ou Anthropic, je m’attends à ce que le premier soit annoncé au moment du lancement d’Apple Intelligence à l’automne

ChatGPT ne sera donc pas le seul chatbot proposé dans iOS 18. Gemini et Claude devraient eux aussi arriver à terme dans l’iPhone, à commencer par le premier. Pour l’instant, l’intégration des chatbots de la concurrence n’a rien d’officiel : dans l’aperçu d’iOS 18 sur le site d’Apple, ChatGPT n’est même pas mentionné. Il faudra donc faire preuve de patience.

D’ailleurs en France, il est possible que les fonctionnalités d’IA de l’iPhone ne voient jamais le jour. À l’automne, Apple Intelligence restera absent des iPhone dans l’Union européenne. Apple affirme que la réglementation actuelle ne lui permet pas de déployer ces fonctionnalités dans la légalité.