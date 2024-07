iOS 18 : cet opérateur propose déjà le RCS sur iPhone, voici comment l’essayer

Il était temps. Après des années de pressions et de négociations, Apple adopte enfin le RCS avec iOS 18. En France, un opérateur a déjà pris les devants en intégrant le RCS, tandis que d’autres préparent activement son déploiement pour améliorer les communications.

Après des années de discussions, de pressions et de négociations de la part de Google et Samsung, Apple va enfin intégrer le RCS (Rich Communication Services) à iOS 18. Cette évolution promet de transformer la façon dont les propriétaires d’iPhone interagissent, et les opérateurs français se préparent activement pour accueillir ce changement.

Le RCS, c’est un peu le SMS version 2.0. Finies les limitations des messages classiques, ce protocole de messagerie avancée apporte des fonctionnalités modernes : conversations de groupe fluides, envoi de fichiers volumineux, accusés de réception, et une meilleure qualité d’échange. En gros, le RCS se rapproche des services proposés par iMessage, permettant une communication améliorée entre iPhone et Android. Plus besoin de jongler entre plusieurs applications, tout se fait directement dans votre application de messagerie.

En France, le chemin est déjà bien tracé pour accueillir cette nouveauté puisque SFR a fait office de pionnier en intégrant le RCS dans la bêta d’iOS 18. Mais ils ne sont pas les seuls sur le coup. Orange et Bouygues Telecom sont en pleine préparation pour activer le RCS sur leurs réseaux respectifs. Ces deux géants ne comptent pas être en reste et travaillent d’arrache-pied pour être prêts dès le lancement officiel de la mise à jour iOS 18 (en septembre).

Quant à Free Mobile, bien que la prise en charge du RCS soit dans les tuyaux, l’opérateur reste discret sur le calendrier de déploiement pour ses abonnés. Cela laisse planer un certain suspense sur la capacité de tous les opérateurs à être prêts à temps.

Car le défi pour ces opérateurs est de taille. Il ne s’agit pas seulement de s’assurer que les messages passent bien, mais aussi de mettre en place toute une infrastructure : compatibilité avec les serveurs RCS, gestion des paramètres de messagerie, et interopérabilité entre différents systèmes d’exploitation. Tout doit être parfait pour offrir une expérience optimale.

Avec un mois et demi avant le lancement d’iOS 18, si l’un d’eux n’est pas prêt, cela pourrait créer des disparités dans l’expérience de communication des clients. Ceux qui ne pourront pas accéder au RCS resteront bloqués avec les SMS classiques, manquant ainsi les avantages du RCS. Sans ça, voici comment installer la bêta d’iOS 18 pour faire l’essai.